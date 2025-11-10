Teletubisie były bajką naszego dzieciństwa

Trudno znaleźć kogoś, kto nie znałby Teletubisiów, czyli czterech kolorowych bohaterów z ekranami w brzuchach. Dla wielu z nas Teletubisie to nie tylko bajka, ale kawałek dzieciństwa - czas, gdy przed telewizorem z kubkiem kakao śledziliśmy przygody czwórki uśmiechniętych bohaterów. Millenialsi i przedstawiciele generacji Z doskonale pamiętają kolorowe wzgórza, słoneczko z twarzą dziecka i wesołe przywitania małych stworków.

Pierwszy odcinek kultowej bajki pojawił się dokładnie 31 marca 1997 roku i mało kto wówczas przypuszczał, że po wielu latach świat obiegnie nieco przerażająca teoria, psująca obraz kolorowych i pogodnych Teletubisiów.

Teletubisie: bajka, która skradła serca dzieci i teoria, która budzi niepokój

Brytyjski program telewizyjny dla najmłodszych, stworzony przez Anne Wood i Andrew Davenport, produkowany przez Ragdoll Productions był hitem w wielu krajach na świecie. Tak jak wspominaliśmy, w centrum programu znajdują się cztery kolorowe postacie: Tinky‑Winky (fioletowy), Dipsy (zielony), Laa‑Laa (żółty) i Po (czerwony), mające na głowach charakterystyczne antenki. Nic więc nie wskazuje więc, że w tak fantastycznym świecie Teletubisiów kryje się jakaś przerażająca teoria, prawda? A jednak!

Mroczna legenda Teletubisiów. Szpital psychiatryczny był inspiracją?

W ostatnich latach w sieci zyskała rozgłos teoria, według której bajka Teletubisie miała zostać zainspirowana tragiczną historią czterech dzieci przebywających w bułgarskim ośrodku psychiatrycznym (czasem określanym w mediach jako "La La Land"). Głównie na platformie TikTok możemy natknąć się na teorie o Teletubisiach, a o jednej z nich opowiada użytkownik @andreabarrientezgomez w swoim wideo. Według przekazywanych tam informacji:

W latach 90. w Bułgarii miała istnieć instytucja dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnymi, która była silnie krytykowana za warunki, jakie tam panowały.

Czworo dzieci tej placówki kolejno lub jednocześnie miały być inspirowane jako pierwowzory postaci Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa i Po.

Mówi się, że dzieci doświadczyły przemocy, izolacji, manipulacji – a w legendzie pojawia się także wątek telewizorów w brzuchach. Według opowiadań cztery pociechy miały zjeść po kawałku telewizora, co było przyczyną ich śmierci.

Oczywiście nie zapominajmy, że choć historia o bułgarskim szpitalu psychiatrycznym i "prawdziwych Teletubisiach" brzmi jak gotowy scenariusz horroru, to nie ma żadnych dowodów na to, że bajka faktycznie powstała na podstawie prawdziwych wydarzeń. To najprawdopodobniej typowa miejska legenda, która dzięki mediom społecznościowym zyskała drugie życie.

