Pies uporczywie liże cię po rękach? To ważny znak dla właściciela!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-31 23:32

Pies nie mówi ludzkim głosem, ale potrafi doskonale się porozumiewać - zwłaszcza z osobą, której ufa. Każdy ogon, spojrzenie czy dotyk mają dla niego znaczenie. Jednym z najczęstszych i najbardziej rozpoznawalnych psich gestów jest oczywiście lizanie. Jeśli twój pupil często liże ci dłonie, to nie przypadek!

Pies na smyczy

i

Autor: Shutterstock/ Shutterstock Pies na smyczy
Lublin SE Google News
  • Lizanie dłoni przez psa to więcej niż tylko oznaka sympatii, to klucz do zrozumienia jego uczuć i potrzeb.
  • Poprzez lizanie pies komunikuje zaufanie, przywiązanie i poczucie bezpieczeństwa.
  • Dowiedz się, co naprawdę oznacza to zachowanie i jak lepiej zrozumieć "język miłości" twojego pupila.

Pies od wieków nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka i nie bez powodu. Towarzyszy nam w codziennym życiu i pociesza w trudnych chwilach. Choć nie potrafi mówić ludzkim językiem, doskonale rozumie emocje swojego opiekuna i sam przekazuje wiele uczuć na swój sposób.

Wielu właścicieli psów marzy o tym, by móc naprawdę porozmawiać ze swoim czworonogiem - zapytać, co czuje, czego potrzebuje, co sprawia mu radość. Choć taka rozmowa słowami jest niemożliwa, psy potrafią jednak mówić, tyle że własnym, niezwykle bogatym językiem gestów, zapachów i zachowań. Trzeba tylko nauczyć się go odczytywać.

Psi język miłości

Psy komunikują się głównie poprzez zapach i dotyk. W świecie czworonogów to właśnie węch jest najważniejszym zmysłem, który pozwala im "czytać" emocje i zamiary innych. Kiedy pies liże twoje ręce, to nie tylko oznaka sympatii, ale też forma kontaktu. W ten sposób poznaje twój zapach, uspokaja się i pokazuje, że ci ufa. Często takie zachowanie to także echo psiego instynktu - szczenięta liżą matkę, by zwrócić na siebie jej uwagę. Dorosłe psy przenoszą ten gest na opiekuna, który w ich oczach jest częścią stada.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Sławek karmią zwierzęta. " A nie przestraszą się ciebie krowy?"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nagle zniknął. Gienek coś wie. Ty kota ogonem nie odwracaj
15 zdjęć

Bliskość, która pachnie przyjaźnią

Jeśli masz psa, musisz wiedzieć, że gdy pupil kładzie głowę na twoich kolanach, chodzi za tobą po mieszkaniu lub śpi w twoim łóżku – to znak, że czuje się przy tobie bezpiecznie. Wspólny zapach to w psim świecie symbol więzi. Mówi się również, że długie wpatrywanie się psa w swojego opiekuna to także wyraz przywiązania. 

Jak więc widać, lizanie, dotyk, spojrzenie – to wszystko elementy psiego "języka miłości". Dzięki nim pupil pokazuje, że jesteś dla niego kimś wyjątkowym. Wystarczy odrobina uważności, by nauczyć się odczytywać te sygnały i jeszcze lepiej zrozumieć swojego czworonożnego przyjaciela.

Kto grał w serialu „Czterej Pancerni i pies”? Rozwiąż quiz z obsady tego klasyka
Pytanie 1 z 10
Kto wcielał się w rolę porucznika Olgierda Jarosza?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PSY
CIEKAWOSTKI