MON wezwie 245 tys. osób. Przed komisją stanie rocznik 2008

Wojsko wezwie 245 tys. osób

Choć do 2027 roku pozostało jeszcze sporo czasu, to Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało już projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r. Wiemy więc tym samym, że ogłoszenie kwalifikacji nastąpi 15 stycznia, natomiast czas jej trwania to okres od 1 lutego do 30 kwietnia. Najliczniejszą grupą, która ma stawić się wówczas na kwalifikacji będzie rocznik 2008, czyli głównie 19-latkowie.

Kwalifikacja wojskowa 2027. Te osoby będą musiały się stawić

Wezwania od MON otrzymają także te osoby, które dotychczas nie stawiły się do kwalifikacji i nie mają tym samym określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Mowa o mężczyznach urodzonych w latach 2003-2007. List z wezwaniem może pojawić się również u osób, które w latach 2025 i 2026 zostały uznane za czasowe niezdolne do służby.

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O co pytają na komisji wojskowej? Na to każdy musi odpowiedzieć

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Kwalifikacja wojskowa dla kobiet

Choć kwalifikacja wojskowa kojarzy się głównie z mężczyznami, to i kobiety mogą dostać wezwanie.

Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia - czytamu w Systemie Informacji Prawnej LEX.

Co jeśli nie stawię się na kwalifikację wojskową?

Jeśli osoba wezwana nie stawi się na kwalifikację wojskową bez uzasadnionej przyczyny, mogą ją spotkać konsekwencje przewidziane w ustawie o obronie Ojczyzny. Najważniejsze z nich to:

Grzywna

Przymusowe doprowadzenie przez Policję

Odpowiedzialność karna.

Warto pamiętać, że jeśli ktoś nie może przyjść z ważnego powodu (np. choroba, pobyt za granicą czy inne udokumentowane okoliczności), powinien najpóźniej w dniu wyznaczonego terminu poinformować o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i przedstawić dokument potwierdzający przyczynę. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin kwalifikacji.