MON wezwie 245 tys. osób. Przed komisją stanie rocznik 2008

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-18 6:01

Choć do kwalifikacji wojskowej 2027 pozostało jeszcze trochę czasu, to już wiadomo, że MON tym razem wezwie ok. 245 tys. osób. Będą to głównie osoby z rocznika 2008, lecz nie tylko. Kiedy dokładnie rozpocznie się kwalifikacja, ile potrwa oraz kto musi się zgłosić?

Zbliżenie na mundury żołnierzy z polską flagą na ramieniu. O kwalifikacji wojskowej przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock

Wojsko wezwie 245 tys. osób

Choć do 2027 roku pozostało jeszcze sporo czasu, to Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało już projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r. Wiemy więc tym samym, że ogłoszenie kwalifikacji nastąpi 15 stycznia, natomiast czas jej trwania to okres od 1 lutego do 30 kwietnia. Najliczniejszą grupą, która ma stawić się wówczas na kwalifikacji będzie rocznik 2008, czyli głównie 19-latkowie. 

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Kwalifikacja wojskowa 2027. Te osoby będą musiały się stawić

Wezwania od MON otrzymają także te osoby, które dotychczas nie stawiły się do kwalifikacji i nie mają tym samym określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Mowa o mężczyznach urodzonych w latach 2003-2007. List z wezwaniem może pojawić się również u osób, które w latach 2025 i 2026 zostały uznane za czasowe niezdolne do służby. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Kwalifikacja wojskowa dla kobiet

Choć kwalifikacja wojskowa kojarzy się głównie z mężczyznami, to i kobiety mogą dostać wezwanie. 

Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia - czytamu w Systemie Informacji Prawnej LEX.

Co jeśli nie stawię się na kwalifikację wojskową?

Jeśli osoba wezwana nie stawi się na kwalifikację wojskową bez uzasadnionej przyczyny, mogą ją spotkać konsekwencje przewidziane w ustawie o obronie Ojczyzny. Najważniejsze z nich to:

  • Grzywna
  • Przymusowe doprowadzenie przez Policję
  • Odpowiedzialność karna.

Warto pamiętać, że jeśli ktoś nie może przyjść z ważnego powodu (np. choroba, pobyt za granicą czy inne udokumentowane okoliczności), powinien najpóźniej w dniu wyznaczonego terminu poinformować o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i przedstawić dokument potwierdzający przyczynę. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin kwalifikacji.

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