Wnuk Daniela Olbrychskiego wywijał szablą. Jest nagranie

To było ostrzeżenie, ale nie posłuchał

Wprawdzie na kartach powieści mistrza Sienkiewicza pojedynek miał miejsce w czasie chłodu i z dala od zabudowań, to dzięki maestrii aktorów widowiska łatwo było wyobrazić sobie scenę z "Ogniem i mieczem". Panowie przygotowali pokaz wg. oryginalnej walki opisanej w książce Henryka Sienkiewicza. Jak informują organizatorzy, pojedynek na szable Jurko Bohuna z Michałem Wołodyjowskim w wykonaniu Mikołaja Kołodzieja i Antoniego Olbrychskiego, wnuka Daniela Olbrychskiego, został zaprezentowany pierwszy raz. - To starannie przećwiczony układ, którego przygotowanie zajęło nam kilkanaście dni - informuje Olbrychski, z wykształcenia historyk, który jest jedną z najlepszych szabel w Europie, ma na koncie złoty medal Igrzysk Europejskich 2019, wicemistrzostwo świata w mieczu długim (turniej Swordfish 2018) oraz trzykrotne mistrzostwo Polski w szermierce historycznej.

- Nie mogliśmy pozwolić sobie na improwizację, to mogłoby się źle skończyć - kwituje nie mniej utytułowany Kołodziej, obaj reprezentują Akademię Szermierzy z Warszawy.- To niezapomniane przeżycie dla wszystkich miłośników historii i kultury tamtego czasu - dodaje Izabela Andryszczyk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Wernisaż odbył się w sobotę, 13 kwietnia o godz. 16. Sama wystawa czynna będzie do 13 czerwca w godzinach 10 - 17.