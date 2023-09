Do tej tragedii doszło w poniedziałkowy (29.08) wieczór w mieszkaniu 57-latka z Łukowa. W jego gościnne kąty na parterze bloku przy ul. Skrzetuskiego garnęli się wieczorami wielbiciele wina i długich rozmów. Prócz gospodarza był tam też 44-latek i Marta M. W pewnym momencie zawitał także Jarosław Z. - Rozstali się w nieprzyjaźni, ale on pewnie wciąż liczył, że kiedyś wrócą do siebie - zgadują znajomi pary.

Czytaj też: Tragiczna śmierć małżeństwa. Ania mówiła, że tylko chciała zrobić sobie herbatę. Sąsiedzi: "Nienawidziła ich"

W pewnym momencie gospodarz i najmłodszy z panów wyszli do sklepu kupić coś na ząb. Byli kochankowie zostali sami. Nie wiadomo, co stało się dalej. Marta M. milczy, zasłaniając się dużą ilością wypitego alkoholu. Czy pokłócili się o coś z przeszłości? Czy Jarosław Z. chciał zbyt natarczywie próbować powrotu do swej ukochanej? Wyjaśni to śledztwo.

Tragedia w Łukowie. Policja: Kobieta zadźgała 49-latka

- Po godzinie 20 poinformowano nam o znajdującym się tam martwym mężczyźnie. Ze wstępnych ustaleń prokuratora i pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że przebywający w tym mieszkaniu spożywali razem duże ilości alkoholu - opowiada asp. sztab. Marcin Józwik z policji w Łukowie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta kilkakrotnie ugodziła nożem swojego 49-letniego znajomego, z którym wcześniej piła alkohol. 36-latka już usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej nawet dożywocie. Teraz o jej losie zdecyduje sąd - dodaje policjant.

Zobacz też: Diabelski plan Moniki. Najpierw był seks, a potem horror. Zbyszek ledwo przeżył

Wielka wieś: brutalne zbójstwo byłego sołtysa. Zabójca dosłownie rozpruł 86- latka widłami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.