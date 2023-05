Diabelski plan Moniki. Najpierw był seks, a potem horror. Zbyszek ledwo przeżył

Trafiła do aresztu

Była miłość, dzieci, wspólne plany i piękne dni - onegdaj tak naprawdę było, od pewnego czasu małżeństwo Moniki i Zbigniewa łączyło jedynie nazwisko. I coraz więcej uraz, złych słów, złośliwości. Rozwiedli się jakiś czas temu, a Monika B. wyprowadziła się do Warszawy. Ciężko pracowała, żeby się utrzymać. I najpewniej coraz bardziej żałowała tego, co się stało. - Zbyszek odżył. Odnowił przyjaźnie z kolegami, korzystał z życia. Monika chyba była o to zazdrosna - opowiada kolega mężczyzny.

Okrutny plan

Czy dlatego w głowie Moniki B. pojawił się taki okrutny plan? Feralnego dnia pod pretekstem poważnej rozmowy zwabiła byłego męża do auta. Pojechali razem za pole malin pod Karczmiskami. Monika B. próbowała namiętnością i swą urodą pokazać byłemu mężowi co stracił. Przez chwilę przypomniały im się stare czasy. Potem coś w nią wstąpiło. Wróciło nienawistne tu i teraz. Kiedy Zbigniew B. siadł na fotelu kierowcy i chciał jechać, jęła ciąć go nożem po szyi. Postawnemu mężczyźnie udało się wyrwać jej z rąk śmiercionośne narzędzie, wtedy. Zobaczył wtedy, jak nie pomiarkowała się w nienawiści Monika, która sięgnęła po następny nóż. Jak się okazało podczas oględzin, miała ich w aucie trzy i mały tasak.

- Mężczyźnie pomimo kilku ciosów udało się uciec - opowiada nadkom. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie. Kiedy był już bezpieczny, zadzwonił po pomoc. Monika B. nie uciekała. Była trzeźwa. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara do 25 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności. Trafiła do aresztu na trzy miesiące.

