Lublin uczcił sukces Aleksandry Mirosław. Mistrzyni olimpijska ma swój mural

Mural, który podziwiać można od kilku tygodni rzeczywiście robi wielkie wrażenie. Mieści się na tylnej ścianie kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 55 (widocznej od ulicy Wieniawskiej) i ma 15 metrów wysokości. Dokładnie tyle, ile trasa, którą w czasie eliminacji Aleksandra Mirosław pokonała w rekordowe 6,06 sekundy bijąc przy tym (swój) rekord świata. Autorem pracy jest Michał Ćwiek, doktorant Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie, to część jego pracy doktorskiej. Wszystko co widać na murze, 15 postaci Aleksandry Mirosław w kolejnych fazach wspinaczki, chwyty, stopnie, itp. są uwiecznione w skali 1:1.

- Piękne, specjalnie wybrałyśmy się do miasta zobaczyć, jak to wygląda - nie mogą nachwalić się lublinianki Barbara, Grażyna i Hanna, „wesołe emerytki" jak o sobie mówią. Oczywiście jeszcze okazalsze peany kierują w stronę naszej mistrzyni, której sportową drogę śledzą już od dłuższego czasu. Nie tylko teraz, w czasie zmagań w Paryżu. Mural i jego wielkość uświadamiają, że to naprawdę trudna sztuka. - Co za kobieta! Fik, fik, fik i jest na górze!

Realizm muralu trafiał także do innych oglądających, których w środowe popołudnie pojawiło się tam całkiem sporo. - Przecież ona ma 162 cm wzrostu, a to naprawdę jest wysoko - oceniał trzydziestoparolatek, który na Wieniawskiej pojawił się z synem. Tłumaczył dziecku co i jak i także doczekał się oceny: - Wicek od nas z grupy (pewnie przedszkolnej przyp. aut.) też by tak wlazł, tyle że na drzewo...

Kto wie, może w przyszłości Wicek pójdzie w ślady mistrzyni, która w Lublinie może liczyć na królewskie przyjęcie. - Mamy złoto! Nie mogło być inaczej. Nasza wielokrotna rekordzistka świata we wspinaczce na czas - Aleksandra Mirosław wraca z Paryża do Lublina ze złotym medalem. Po raz kolejny potwierdziła, że jest najszybszą kobietą świata w tej dyscyplinie sportowej - cieszył się Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

Ciekawe, czy artysta zechce uaktualnić swoje dzieło? Podany w nim rekord sportsmenki jest już nieaktualny, a ona sama jest mistrzynią olimpijską.

