Umarł na oczach ojca. Mężczyzna nie mógł nic zrobić. Tragedia przy wycince drzew

Lubelskie. Tragiczny wypadek podczas wycinki. Pień przygniótł 42-latka

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek (19 marca) na prywatnej działce we wsi Nowa Rokitnia (woj. lubelskie). Zginął 42-letni mężczyzna przygnieciony przez pień drzewa. Do tragedii doszło podczas wycinki drzewa. - Apelujemy do osób wykonujących tego typu prace o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności - przypominają policjanci.