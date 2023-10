Do tego zdarzenia doszło pod koniec września na Placu Litewskim w Lublinie. - Do małoletniej poniżej 15 roku życia siedzącej na ławce i czekającej na koleżankę przysiadł się obcy mężczyzna. Najpierw zaczepiał ją słownie, kiedy chciała odejść to mężczyzna dopuścił się wobec niej innej czynności seksualnej poprzez dotykanie miejsc intymnych - informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Przestraszona dziewczyna uciekła. Wieczorem zgłosiła się do policjantów. We wtorek (10.10) zatrzymali podejrzanego o ten czyn 31-letniego obywatela Ukrainy. 31-latek usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa doprowadzenia do innej czynności seksualnej osoby małoletniej poniżej 15 lat. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

