QUIZ. Sobotni test z ortografii. To dyktando rozwiąże twoje dziecko z 3 klasy podstawówki, a Ty? Wynikiem mniejszym, niż 7/10 lepiej się nie chwal

Jak radzicie sobie z polską ortografią? Przygotowaliśmy dla was wyzwanie! Jak co tydzień do rozwiązania jest sobotni test z ortografii. Tym razem przyjdzie wam mierzyć się ze zdaniami, które pochodzą z różnych dyktand, które są skierowane do uczniów... 3 klasy szkoły podstawowej! To jak, podejmujesz rękawicę?