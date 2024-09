Król cebularzy

Pan Andrzej został Mistrzem Świata w jedzeniu cebularzy. "Nie lubię jeść, więc robię to szybko"

To się nazywa udane popołudnie! Andrzej Krawczyk (73 l.) z Lublina, który wspólnie z żoną wybrali się na spacer po Starym Mieście posmakować Lubelskiego Festiwalu Smaku, wracał do domu jako... Mistrz Świata w Jedzeniu Cebularzy Lubelskich na Czas! Tak po prostu... - Nie lubię jeść, staram się więc robić to szybko, żeby mieć to za sobą - tłumaczył skromnie po zawodach.