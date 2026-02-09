Leżał zziębnięty na zaśnieżonym polu. Policjanci uratowali zaginionego psa

2026-02-09 8:51

Policjanci z Wydziału Prewencji tomaszowskiej komendy podczas służby uratowali psa, który osłabiony i zziębnięty leżał na zaśnieżonym polu. Zwierzę nie mogło wstać i miało uraz tylnej łapy. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy, a następnie odnaleźli właścicielkę dzięki wpisowi w mediach społecznościowych.

Leżał zziębnięty na zaśnieżonym polu. Mundurowi ruszyli na ratunek

i

Autor: KPP Tomaszów Lubelski/ Materiały prasowe
  • interwencja miała miejsce po godz. 20 podczas środowej służby
  • pies leżał na śniegu na polu i nie mógł wstać
  • zwierzę było zziębnięte i miało uraz tylnej łapy
  • policjanci przenieśli psa do radiowozu i rozpoczęli poszukiwania właściciela
  • dzięki ogłoszeniu w mediach społecznościowych odnaleziono właścicielkę
  • pies bezpiecznie wrócił do domu

Działo się to w minioną środę 4 lutego po godzinie 20. Mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące psa, który miał leżeć na śniegu i potrzebować natychmiastowej pomocy. Z przekazanych informacji wynikało, że zwierzę jest wyraźnie osłabione i nie jest w stanie samodzielnie się podnieść. Na miejscu policjanci odnaleźli czworonoga leżącego na polu. Pies był zziębnięty, nie mógł wstać, a jego tylna łapa była uszkodzona.

Funkcjonariusze natychmiast zajęli się zwierzęciem. Wzięli je na ręce, okryli i przenieśli przez pola do radiowozu, by zapewnić mu bezpieczeństwo i ochronę przed zimnem. W tym samym czasie rozpoczęli ustalanie, do kogo należy pies. Pomocne okazały się media społecznościowe. Policjanci odnaleźli ogłoszenie o zaginionym psie, który miał uciec z posesji. Wpis zamieściła właścicielka zwierzęcia, prosząc o wsparcie w poszukiwaniach. Jak się okazało, był to ten sam pies, którego znaleźli funkcjonariusze. - Mundurowi dotarli do właścicielki i przekazali jej zagubionego czworonoga - przekazała młodszy aspirant Aneta Brzykcy.

