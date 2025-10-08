Kultowa polska marka odzieżowa Femi Stories, znana z kolorowych bluz i kostiumów kąpielowych, została wystawiona na sprzedaż.

Licytacja obejmuje prawa do znaków towarowych, domen i profili w mediach społecznościowych, z ceną minimalną ustaloną na 400 tys. zł.

Po zawieszeniu działalności sprzedażowej, sprzedaż praw to ostatnia szansa na powrót marki, której wartość drastycznie spadła.

Polska marka odzieżowa wystawiona na sprzedaż. Cena drastycznie spadła

To koniec pewnej epoki w polskiej modzie. Femi Stories, jedna z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych marek odzieżowych została oficjalnie wystawiona na sprzedaż. Co ciekawe, cena minimalna wynosi zaledwie 400 tys. zł, czyli wielokrotnie mniej niż jeszcze kilka lat temu oczekiwali poprzedni właściciele.

Femi Stories: marka z historią i charakterem

Femi Stories powstało w połowie lat 2000. z inicjatywy sióstr Kamili i Anity Nawarkiewicz, które połączyły pasję do sportu, podróży i kobiecej energii. Ich kolorowe bluzy, dresy i kostiumy kąpielowe szybko zdobyły popularność wśród aktywnych kobiet w całej Polsce i nie tylko.

Wokół marki powstała lojalna społeczność – na samym Instagramie profil Femi Stories obserwuje ponad 80 tysięcy osób, a na Facebooku ponad 125 tysięcy. Licytacja obejmuje prawa do znaków towarowych, w tym nazw:

Femi Stories,

Femi Pleasure,

Hel of a Girl,

Hel of a Man,

Hel of a Dream.

W pakiecie znajdują się również domeny internetowe z końcówkami .pl, .com, .it, .info oraz profile w mediach społecznościowych.

Od 5 milionów do 400 tysięcy - drastyczny spadek wartości

Cena minimalna została ustalona na 400 tys. zł netto + VAT, lecz co ciekawe, jeszcze niedawno marka była wyceniana znacznie wyżej. W 2023 roku pojawiła się oferta sprzedaży praw do Femi Stories i Femi Pleasure za 3,1 mln zł, a później nawet 5 mln zł.

Niestety, w 2022 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości 2 mln zł, a wiosną 2024 roku działalność sprzedażowa została zawieszona. Sprzedaż praw do marki to więc ostatnia szansa, by Femi Stories mogło wrócić na rynek.