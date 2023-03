Ksiądz oskarżony o wykorzystanie seksualnie 15-latka! Prokuratura skierowała sprawę do sądu

60-letni ksiądz oskarżony przez prokuraturę o wykorzystywanie seksualne 15-letniego chłopca. Akt oskarżenia wpłynął do sądu w Puławach

Kolejny ksiądz wykorzystał seksualnie nieletniego - stwierdziła Prokuratura Rejonowa w Puławach na podstawie materiału dowodowego. Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko księdzu Janowi P. (60 l.). Prokuratura zarzuca duchownemu dopuszczenie się tak zwanej innej czynności seksualnej wobec 15-letniego chłopca. Miało to mieć miejsce więcej niż raz, w miejscowościach Gaboń (woj. małopolskie) i Kazimierz Dolny (woj. lubelskie) w latach 2013-2014. Co dokładnie można przeczytać w akcie oskarżenia wobec księdza oskarżonego o pedofilię? Gdzie przebywa teraz duchowny i co grozi mu za ten czyn, jeżeli sąd uzna go winnym?

Prokuratura: ksiądz "dopuścił się innej czynności seksualnej"

Śledczy piszą, że podejrzany ksiądz Jan P. "nadużywając pokładanego w nim przez małoletniego (…) zaufania wynikającego z pełnionej przez niego roli księdza, dopuścił się innej czynności seksualnej". Obecnie ksiądz nie przebywa w areszcie i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Jest na wolności. Nigdy wcześniej nie był karany. Jeśli sąd uzna go winnym zarzucanych mu czynów, ksiądz może trafić do więzienia na okres do pięciu lat.

