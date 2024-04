Sąsiad miał strzelać do ludzi i rzucać kamieniami w ich dzieci

37-latek zatrzymany przez policję w Łęcznej jest podejrzany o strzelanie do swoich sąsiadów z wiatrówki i rzucanie w kamieniami ich dzieci. Mieszkaniec gminy Milejów wpadł w ręce mundurowych w piątek, 19 kwietnia, po tym jak zdaniem tamtejszych mieszkańców doprowadził do kolejnej awantury. Tym razem miał wtargnąć pijany na ich posesję, grożąc poszkodowanym pozbawieniem życia. Jak wynika z relacji świadków, 37-latek najpierw kopał, a następnie zniszczył siekierą bramę wjazdową i furtkę swoich sąsiadów.

Kiedy policjanci ustalali na miejscu okoliczności zdarzenia, pojawił się podejrzany. Mężczyzna był agresywny, wykrzykiwał wulgaryzmy w kierunku zgłaszających. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Policjanci zabezpieczyli broń pneumatyczną. To nie wszystko, co ustalili mundurowi.

Kobieta skatowana na śmierć w swoim mieszkaniu. 30-latek zatrzymany!