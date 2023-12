i Autor: KMP w Lublinie Krwawy finał bożonarodzeniowej imprezy. Krzysztof przyszedł z młotkiem i rzucił się na ofiarę

Dantejskie sceny

Krwawy finał bożonarodzeniowej imprezy. Krzysztof przyszedł z młotkiem i rzucił się na ofiarę

mucha | km 8:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Krzysztofowi P. (42 l.) z Lublina, który odbywał karę więzienia w systemie półotwartym, strasznie nie spodobały się wieści płynące z domu, w którym mieszkał z 43-letnią przyjaciółką. Kobieta urządziła huczną imprezę, co rozsierdziło go do reszty. Agresor zbiegł z miejsca odosobnienia i pojawił się w domu z młotkiem w ręce. O mały włos nie zabił 67-letniego Zbigniewa. Polała się krew.