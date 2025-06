Straszne!

Zaprosił Mateusza do siebie i dał dach nad głową. Potem usiłował zabić. "Dobrze go urządziłem, nie?"

Dobre złego początki - tak można podsumować tragiczną historię z Lubelszczyzny. Krzysztof N. (21 l.) z Lublina dał kąt do spania w swoim domu poznanemu na ulicy Mateuszowi C. (19 l.), który od pewnego czasu krążył po Polsce z plecakiem i nie miał gdzie spać. Niestety, nowa przyjaźń nie przeszła próby, bowiem gospodarz począł znęcać się nad gościem wypominając mu gościnę, a następnie omal go nie zabił, dźgając nożem po całym ciele.