Krwawa sprzeczka między sąsiadami. Arkadiusz nagle chwycił za tłuczek

Szczebrzeszyn: Zaatakował sąsiada tłuczkiem do mięsa

Tego dnia Arkadiusz M. nie miał za mocno co ze sobą zrobić, pomyślał więc o sąsiedzkich odwiedzinach. Wpadł do 42-letniego kolegi, u którego było już towarzystwo. Świetnie się bawili, ale nic nie trwa wiecznie. Nie wiadomo kiedy, Arkadiusz jął grać pierwsze skrzypce podczas spotkania, wszędzie go było dużo. Najgorzej, że podkręcił tempo w jakim napełniano kieliszki. Dla gospodarza było za szybkie, zwrócił się więc do 28-latka z prośbą o pomiarkowanie w spożyciu alkoholu. Niestety, mężczyźni nie dogadali się.

- Miedzy mężczyznami wywiązała się kłótnia, a później szarpanina. W pewnej chwili w czasie awantury 28-latek wziął drewniany tłuczek do mięsa i kilka razy uderzył nim kompana - opowiada podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z KMP w Zamościu.

Uderzył go tłuczkiem i uciekł z miejsca dramatu

Po wszystkim sprawca zabrał należącą do 42-latka butelkę alkohol i wyszedł z mieszkania w nieznanym kierunku. - Pokrzywdzony o zdarzeniu zawiadomił służby ratunkowe. Załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala - dodaje policjantka. Na szczęście rany na głowie nie okazały się groźne. Dużo poważniejsze konsekwencje czekają agresora, który już po kilkunastu minutach od zajścia był w rękach policji.

- W czasie zatrzymania znajdował się pod wyraźnym działaniem alkoholu, badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile - dodaje policjantka. Arkadiusz M. trafił do aresztu. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].