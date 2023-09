Ojciec wiedział, co robić

Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w czwartek (28.09) po północy w Siedliszczu w gminie Wola Uhruska. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 33-letni mieszkaniec gminy Sawin kierując seatem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie, zjechał z drogi i ściął kilka drzew. Niestety poniósł śmierć na miejscu. Policjanci ustalili, że nie posiadał uprawień do kierowania - przekazała aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z KPP Włodawa.

W aucie oprócz kierowcy był jeszcze 33-letni mężczyzna, który został przetransportowany do szpitala. - Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Był nietrzeźwy. Miał blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu - dodaje oficer prasowy.

Kraków: tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.