Koniec żniw na słynnym polu między blokami w Lublinie. Co dalej z działką?

Sierpień w Polsce to tradycyjny czas żniw – rolnicy zbierają zboża, rzepak oraz rośliny lecznicze.

Słynne pole w Lublinie położone jest między blokami przy ul. Jantarowej na osiedlu Węglin.

Tegoroczne zbiory rozpoczęły się 7 sierpnia, a uprawą była roślina lecznicza – ostropest.

Właściciel działki przez lata odrzucał propozycje deweloperów

Sprzedaż pola – teren o powierzchni 56 arów wystawiono na sprzedaż za 11,2 mln zł

Sierpień w Polsce to czas, gdy w wielu regionach rozbrzmiewa dźwięk pracujących kombajnów, a pola nabierają złocistych barw. Rolnicy od wczesnych godzin porannych korzystają z pogodnych dni, by zebrać zboża, rzepak, czy rośliny lecznicze, zabezpieczając plony całorocznej pracy. Żniwa to nie tylko jeden z kluczowych momentów w rolniczym kalendarzu, ale też element polskiego krajobrazu i tradycji, łączący wieś z rytmem natury. Choć na co dzień kojarzymy je głównie z terenami wiejskimi, zdarzają się miejsca, gdzie ten sielski obrazek wkracza w samo serce miasta. Tak właśnie jest w Lublinie, gdzie między nowoczesnymi blokami od lat dojrzewają plony na słynnym polu przy ul. Jantarowej.

Czytaj też: Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz w ogniu krytyki. Ostre komentarze widzów. Co on zrobił?

Przez lata pole na lubelskim Węglinie wyróżniało się na tle nowoczesnej zabudowy, stając się swoistym symbolem kontrastu między miastem a wsią. Właściciel działki przez długi czas odrzucał propozycje deweloperów, kontynuując uprawę ziemi. Jednak w tym roku sytuacja uległa zmianie. Jak informuje Radio Eska, właściciel zdecydował się wystawić na sprzedaż liczącą 56 arów działkę. Ogłoszenie pojawiło się w serwisie internetowym, a cena wywoławcza to 11,2 mln złotych, z możliwością negocjacji.

Zobacz też: Pies zaatakował 4-latkę. Dramat w gminie Rejowiec. "Wygląd był straszny"

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że może zostać przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną. To czyni ofertę szczególnie atrakcyjną dla inwestorów z branży deweloperskiej.

Ostatnio na polu przy ul. Jantarowej uprawiano konopie włókniste, które służą m.in. do produkcji kosmetyków. Pisaliśmy o tym tutaj: "Ziele to ziele. Zobaczymy, co będzie". Tutaj każdy mógł zerwać konopie

Maryśka wśród bloków, czyli konopii ile dusza zapragnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.