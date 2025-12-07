Wolna Wigilia nie dla każdego. Oni spędzą 24 grudnia w pracy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-07 8:47

Wigilia Bożego Narodzenia dla wielu jest czasem rodzinnych spotkań, odpoczynku i chwil spędzonych przy świątecznym stole. Nie wszyscy jednak będą mogli w pełni uczestniczyć w tych tradycjach. Choć 24 grudnia w tym roku stał się dla większości dniem wolnym, są osoby, które spędzą go w pracy - bo ich obowiązki nie znają świątecznej przerwy.

Lublin SE Google News

Wigilia wolna od pracy

W tym roku po raz pierwszy w Polsce oficjalnie wprowadzono wolną Wigilię, co dla wielu pracowników oznacza dłuższy świąteczny odpoczynek i możliwość spokojnych przygotowań do rodzinnej kolacji. Zmiana ta została przyjęta z entuzjazmem, bo 24 grudnia od lat uznawano za jeden z najbardziej wyjątkowych dni w kalendarzu. Co ciekawe, mimo nowego prawa nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego przywileju - są grupy zawodowe, które tego dnia nadal muszą pełnić swoje obowiązki.

Polecany artykuł:

Długie weekendy w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne, by zyskać na urlopie w pracy?

Te osoby nie będą mieć wolnego w Wigilię

Wigilia Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków jeden z najbardziej rodzinnych dni w roku. W tym czasie ulice pustoszeją, sklepy zamykają się wcześniej, a większość osób szykuje się do wieczornej kolacji. Jednak - tak jak wspominaliśmy - nie wszyscy mogą pozwolić sobie na świąteczny odpoczynek, bowiem część zawodów funkcjonuje bez względu na datę w kalendarzu. Kto 24 grudnia pójdzie do pracy? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie spis zawodów, których nie obowiązuje wolna Wigilia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pracujesz w tym zawodzie? Nawet 24 grudnia pójdziesz do pracy

Wigilia z Ubogimi w Warsz.jpg
7 zdjęć

Dni wolne od pracy w święta Bożego Narodzenia 2025

W 2025 roku okres świąteczny zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla pracowników. Po raz pierwszy wolna od pracy będzie także Wigilia, a w połączeniu z tradycyjnie wolnym 25 i 26 grudnia tworzy to trzydniowy świąteczny blok, który dla niektórych - przy umiejętnym zaplanowaniu urlopu - może przerodzić się nawet w dłuższy odpoczynek. Warto bowiem zaplanować sobie urlop tak, by wolne mieć nawet do stycznia 2026 roku! Wystarczy, że wykorzystasz dni urlopowe na 29,30 i 31 grudnia, a do pracy wrócisz dopiero 2 stycznia, ponieważ 1 stycznia jest dniem wolnym ustawowo.

Sonda
Jak spędzisz tegoroczną Wigilię?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOLNE
WIGILIA