Wigilia wolna od pracy

W tym roku po raz pierwszy w Polsce oficjalnie wprowadzono wolną Wigilię, co dla wielu pracowników oznacza dłuższy świąteczny odpoczynek i możliwość spokojnych przygotowań do rodzinnej kolacji. Zmiana ta została przyjęta z entuzjazmem, bo 24 grudnia od lat uznawano za jeden z najbardziej wyjątkowych dni w kalendarzu. Co ciekawe, mimo nowego prawa nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego przywileju - są grupy zawodowe, które tego dnia nadal muszą pełnić swoje obowiązki.

Te osoby nie będą mieć wolnego w Wigilię

Wigilia Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków jeden z najbardziej rodzinnych dni w roku. W tym czasie ulice pustoszeją, sklepy zamykają się wcześniej, a większość osób szykuje się do wieczornej kolacji. Jednak - tak jak wspominaliśmy - nie wszyscy mogą pozwolić sobie na świąteczny odpoczynek, bowiem część zawodów funkcjonuje bez względu na datę w kalendarzu. Kto 24 grudnia pójdzie do pracy? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie spis zawodów, których nie obowiązuje wolna Wigilia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pracujesz w tym zawodzie? Nawet 24 grudnia pójdziesz do pracy

Dni wolne od pracy w święta Bożego Narodzenia 2025

W 2025 roku okres świąteczny zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla pracowników. Po raz pierwszy wolna od pracy będzie także Wigilia, a w połączeniu z tradycyjnie wolnym 25 i 26 grudnia tworzy to trzydniowy świąteczny blok, który dla niektórych - przy umiejętnym zaplanowaniu urlopu - może przerodzić się nawet w dłuższy odpoczynek. Warto bowiem zaplanować sobie urlop tak, by wolne mieć nawet do stycznia 2026 roku! Wystarczy, że wykorzystasz dni urlopowe na 29,30 i 31 grudnia, a do pracy wrócisz dopiero 2 stycznia, ponieważ 1 stycznia jest dniem wolnym ustawowo.