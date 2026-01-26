"Byłam w ciężkim szoku". Sceny pod kościołem. Ksiądz miał wygonić wolontariuszy WOŚP

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-26 9:48

W niedzielę odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak informuje Wirtualna Polska, pod kościołem w Chełmie doszło do bulwersującego zdarzenia. Proboszcz jednej z parafii miał wyprosić spod świątyni młodzież kwestującą na rzecz WOŚP.

WOŚP 2026 w Tarnowie - konferencja

i

Autor: Justyna Świderska WOŚP 2026 w Tarnowie - konferencja
  • 34. Finał WOŚP odbył się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”
  • Zbierano środki na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci
  • Wolontariusze kwestowali m.in. pod kościołem w Chełmie
  • Według relacji proboszcz miał wyprosić dzieci i młodzież z puszkami
  • Świadkiem zdarzenia była matka 10-letniej wolontariuszki
  • Redakcja WP próbowała skontaktować się z duchownym, bez skutku
  • Do tej pory WOŚP zebrała ponad 183 mln zł

Za nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP grał pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Do tej pory udało się zebrać ponad 183 miliony złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Na ulice wyszło ponad 120 000 wolontariuszy w blisko 1700 sztabach. Były zbiórki, koncerty, imprezy i aukcje charytatywne. Pieniądze zbierano też tradycyjnie pod kościołami.

Jak informuje Wirtualna Polska, pod kościołem pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie doszło do incydentu. Proboszcz parafii miał wygonić spod świątyni dzieci i młodzieży kwestującą z puszkami. - Ludzie wychodzili po mszy świętej i wrzucali pieniądze do puszki. Upominali się nawet o naklejki. Wraz z ostatnimi wiernymi z kościoła wyszedł proboszcz parafii i zaczął wyganiać wolontariuszy - opowiadała Wirtualnej Polsce matka 10-letniej wolontariuszki.

Czytaj też: Tak wyglądało Światełko do Nieba! Spektakularny koniec 34. finału WOŚP [ZDJĘCIA]

"Byłam w ciężkim szoku"

- Byłam w ciężkim szoku. Nastolatki stanęły jak wryte, a dzieci pouciekały. Nikt się nie spodziewał takiej reakcji. Gdyby na spokojnie poprosił, aby odeszli... a on zaczął krzyczeć, że sobie nie życzy, że widział jak krążą, że obrażają katolików. Straszył dzieci, że kamery wszystko nagrały. Wyszedł jeszcze za bramę kościoła i odgrażał się, że ma monitoring i zgłosi sprawę - opowiada wstrząśnięta matka wolontariuszki. Redakcja WP próbowała skontaktować z proboszczem, ale ten nie odebrał telefonu.

Zbierali do puszki na zdrowe brzuszki. Serduszkowe szaleństwo opanowało stolicę
13 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŚP
CHEŁM