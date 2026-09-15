Kolejny alert RCB na wschodzie Polski. Obudzili ludzi wiadomościami o 3 w nocy

Znowu nocne alerty RCB i poderwane myśliwce. Powodem atak powietrzny na Ukrainę

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty". Takie SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od paru tygodni dostają niemal każdego dnia mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Wiadomości przychodzą często w środku nocy. Początkowo mogły przestraszyć, zwłaszcza wobec ilości użytych dużych liter, teraz wielu się już do nich przyzwyczaiło i zapewne jeśli wydarzy się coś rzeczywiście groźnego dla nas, niejeden to zlekceważy. Czemu Polacy dostają w środku nocy alerty o atakach na Ukrainę? Jedno jest pewne - tym razem znów nie wydarzyło się nic niebezpiecznego po naszej stronie granicy. Potwierdza to Dowództwo Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Komunikaty od DORSZ pojawiają się regularnie, ale w formie wpisów w mediach społecznościowych. Wojsko informuje w nich, że w związku z atakami na cele w zachodniej części Ukrainy prewencyjnie podrywa się myśliwce.

"Informujemy, że nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej"

Tak było i dziś, 15 września nad ranem, a konkretnie o trzeciej w nocy. "Uwaga. W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. (...) Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji". Około piątej rano alarm odwołano. "Informujemy, że nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - podało DORSZ.

Sonda Czy stosujesz się do zaleceń z alertów RCB? Tak Nie Staram się, ale zła pogoda nie powstrzyma mnie np. przed zrobieniem zakupów

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego… pic.twitter.com/kA7wKnMM38— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 15, 2026

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/DxDx2YXdye— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 15, 2026

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przeciętna w tym teście to zaledwie 6/10. Przebij to! Pytanie 1 z 10 Drugim największym miastem w województwie opolskim (pod względem liczby mieszkańców) jest: Nysa Brzeg Kędzierzyn-Koźle Następne pytanie