Koledzy myśleli, że Marcin wyszedł za potrzebą. Ciało 13-latka znaleziono w krzakach przy placu zabaw

Wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozwoliły na ustalenie przyczyn śmierci 13-latka, którego ciało znaleziono w lesie niedaleko placu zabaw w Bochotnicy. - Wstępne wyniki sekcji zwłok 13-latka nie pozwoliły na ustalenie przyczyn śmierci, dlatego w tej sprawie zostaną przeprowadzone dodatkowe badania, a ich wyniki dopiero dadzą odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci chłopca - powiedziała PAP prok. Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

W czwartek około godz. 17 osoby postronne zauważyły ciało chłopca na boisku przy szkole w Bochotnicy. Podjęły reanimację, którą następnie kontynuowało pogotowie. Mimo to chłopiec zmarł. Tego tragicznego dnia grał w piłkę z kolegami. W pewnym momencie oddalił się od grupki. Wszyscy myśleli, że poszedł w krzaki za potrzebą. Nie wracał jednak. Jego ciało znaleziono między budynkiem szkoły, a skrajem lasku. Pogrzeb Marcina odbędzie się w środę, 30 sierpnia w Kazimierzu Dolnym. Prokuratura Rejonowa w Puławach wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca. Grozi za to do 5 lat więzienia.