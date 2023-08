Do tragedii doszło 28 lutego 2023 roku przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. 16-letni Eryk idący chodnikiem został zaczepiony i pobity przez grupę młodzieży. Następnie sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia życia chłopaka nie udało się uratować. W miejscu śmierci Eryka od razu zaczęli gromadzić się ludzie, pojawiły się znicze. 3 marca ulicami miasta przeszedł marsz przeciwko przemocy. Było kilka tysięcy osób. 6 marca odbył się pogrzeb Eryka. Dziś na grobie skatowanego chłopca można zobaczyć napis, który zmusza do refleksji: "Żył lat 16, zamordowany w biały dzień".

Co wiadomo o tej zbrodni? 17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Z zebranych informacji wynika, że to właśnie on był osobą najbardziej agresywną w tym zdarzeniu i kopnął Eryka w głowę, co skutkowało zgonem. Grozi mu do 25 lat więzienia. Pozostałych dwóch 16-latków: Szymon J. i Arkadiusz P. podejrzani są o udział w pobiciu, a 16-letnia Gabriela P. usłyszała zarzut pomocnictwa. Wszyscy przebywają na wolności. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy nadzór kuratora sądowego.

Przerażający napis na grobie 16-letniego Eryka ujawnia, jak zginął. Poruszający widok Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.