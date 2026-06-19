Kim jest Elnur A., którego podejrzewają o egzekucję na rosyjskim artyście? Może mieć na sumieniu znacznie więcej

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-19 13:06

Kim jest Elnur A. (36 l.), podejrzany o zabójstwo Roberta K. (+44 l.), rosyjskiego artystę otwarcie krytykującego Kreml i jego popleczników, zastrzelonego 15 czerwca w Białej Podlaskiej? To niebezpieczny przestępca, kojarzony m.in. z zabójstwem dokonanym w Warszawie, a niewykluczone, że zostawił swój krwawy ślad na zachodzie Europy. Jego imię, bardzo popularne np. w Azerbejdżanie oznacza dosłownie „Światło Boga“.

  • Podejrzany Elnur A. zatrzymany za egzekucję rosyjskiego artysty Roberta K. w Białej Podlaskiej.
  • Śledczy łączą obywatela Gruzji z inną zbrodnią w Warszawie i podejrzewają, że działał na zlecenie, zacierając ślady także poza Polską.
  • Poznaj szokujące szczegóły zatrzymania "Światła Boga" .

Robert K., bardziej znany pod artystycznym alter ego Siemion Skrepecki zginął na osiedlowej alejce w Białej Podlaskiej, gdzie mieszkał. Zabójca podszedł do niego, wyciągnął broń i strzelił w korpus. Rosjanin padł na plecy w trawę, charakterystyczna czapka-uszatka jaką nosił poturlała się po chodniku. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około 9.30- 9.50 na na chodniku przy Królowej Jadwigi - to jedna z ulic osiedla położonego nieopodal bialskiego szpitala i centrum handlowego, właściwie przy samej obwodnicy miasta.

Do ofiary podszedł dotychczas nieustalony mężczyzna, który oddał do niego trzy strzały, a następnie jeszcze dwa do leżącego mężczyzny - informował wtedy prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.

Jak ustaliliśmy, zabójca zrobił to z tzw. przyłożenia, przytykając lufę pistoletu kalibru 9 milimetrów do głowy leżącego na trawniku Rosjanina. Następnie uciekł, najpewniej potem zmieniając ubranie. Niedługo potem policjanci zatrzymali dwóch Białorusinów i Włocha, byli przesłuchiwani, nie usłyszeli jednak zarzutów. Elnur A. wpadł po 72 godzinach żmudnego śledztwa, w które zaangażowali się prócz policjantów, prokuratorów także funkcjonariusze ABW.

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Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymano podejrzanego, leżał w łóżku

Mężczyzna został zatrzymany w hostelu pod Warszawą, był jednym z gości. Zatrzymany w pokoju, leżał w łóżku, kiedy służby weszły doń bardzo mocno, razem z drzwiami. Był totalnie zaskoczony. Nie próbował uciekać. Nie miałby najmniejszych szans.

Dzięki pracy operacyjnej ustaliliśmy, kim jest i gdzie przebywa mężczyzna - informuje podinspektor Andrzej Fijołek z KWP Lublin. Dużo dały informacje i filmy, które policjanci uzyskali od ludzi.- Mężczyzna po dokonaniu zabójstwa uciekł z miejsca pieszo.

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Elnur A. ma na koncie więcej zbrodni?

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, mężczyzna wprawdzie ma paszport gruziński, ale mówi po azersku, o jego pochodzeniu wiele mówi także imię, bardzo popularne w tym kraju. „Światło Boga“, znaczy dosłownie. Mężczyzna był już znany policjantom. W Polsce przebywał od pewnego czasu, wjeżdżał często zarówno na wschód, jak i na zachód Europy. Niewykluczone, że tam także popełniał przestępstwa, tropy wiodą np. do Niemiec. W Polsce zaś kojarzony jest ze sprawą zabójstwa, do jakiego doszło kilka lat temu w Warszawie.

- Niewykluczone, że tam także działał na zlecenie - mówi nieoficjalnie osoba związana ze śledztwem. Służby nie wykluczają, że Elnur A. działał sam - to byłoby dla niego bezpieczniejsze. Po zabójstwie zaszył się w hostelu. Stamtąd w nocy z czwartku na piątej trafił do Lublina. Dzisiaj stanie przed prokuratorem w lubelskim oddziale Prokuratury Krajowej.

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