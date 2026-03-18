Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026 wyprzedają się błyskawicznie. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy muzyczne

Ogromne zainteresowanie biletami na Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026

Otwarcie dystrybucji wejściówek na jedno z największych świąt żaków w Lublinie spotkało się z lawinowym odzewem. Początkowa pula biletów wyczerpała się całkowicie w zaledwie cztery godziny. Tak szybkie tempo sprzedaży stanowi doskonały dowód na to, że zbliżająca się edycja imprezy ponownie przyciągnie prawdziwe tłumy.

Wielkie studenckie świętowanie zaplanowano na 8 i 9 maja 2026 roku. Przez dwa wiosenne dni uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do doskonałej zabawy pod sceną koncertową, czerpiąc radość z występów na żywo oraz niepowtarzalnego klimatu tradycyjnych juwenaliów.

Bracia Kacperczyk i Young Leosia wystąpią na Juwenaliach Politechniki Lubelskiej 2026

Gospodarze wydarzenia zdążyli już podzielić się informacjami o artystach zaproszonych na tegoroczną edycję. W piątek 8 maja przed publicznością zaprezentuje się duet Kacperczyk, który w ostatnich sezonach zdobył ogromne uznanie wśród młodszej publiczności. Występy braci słyną z łączenia silnych emocji ze sceniczną energią i skutecznie zachęcają zgromadzonych do wspólnego śpiewu.

Z kolei kolejnego dnia, 9 maja, lubelską scenę przejmie Young Leosia, czyli jedna z najpopularniejszych raperek i wokalistek w kraju. Jej muzyczne popisy regularnie przybierają formę niezwykle żywiołowych widowisk, wypełnionych tańcem i chwytliwymi refrenami, które błyskawicznie podłapuje zebrana pod sceną widownia.

Organizatorzy ostrzegają przed oszustami przy zakupie biletów

Przedstawiciele samorządu studenckiego uczulają, że wszelkie wiarygodne komunikaty o imprezie trafiają wyłącznie na ich oficjalne profile w mediach społecznościowych. Warto systematycznie zaglądać na autoryzowane strony wydarzenia, aby nie przegapić najświeższych doniesień o harmonogramie czy dostępności kolejnych wejściówek.

Zalecono również zachowanie szczególnej ostrożności podczas prób nabycia kart wstępu z drugiej ręki. Korzystanie z nieoficjalnych kanałów dystrybucji niesie ze sobą ogromne ryzyko, ponieważ łatwo w ten sposób stracić oszczędności lub otrzymać fałszywy bilet, który nie uprawnia do wejścia.

Zbliżające się Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026 mają szansę stać się jednym z najgłośniejszych punktów wiosennego kalendarza akademickiego. Kolejne nazwiska zaproszonych artystów oraz dokładny program koncertów zostaną zaprezentowane w nadchodzących tygodniach.

Kosmiczny korowód studencki 2025 przeszedł ulicami Lublina

