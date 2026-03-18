Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026 wyprzedają się błyskawicznie. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy muzyczne

Marta Grabiec
2026-03-18 11:02

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026 i natychmiast wywołała gigantyczne zainteresowanie wśród żaków. Pierwsza transza wejściówek zniknęła z systemu w zaledwie cztery godziny. Wiadomo już, jacy popularni wykonawcy uświetnią studencką imprezę swoimi koncertami.

Ogromne zainteresowanie biletami na Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026

Otwarcie dystrybucji wejściówek na jedno z największych świąt żaków w Lublinie spotkało się z lawinowym odzewem. Początkowa pula biletów wyczerpała się całkowicie w zaledwie cztery godziny. Tak szybkie tempo sprzedaży stanowi doskonały dowód na to, że zbliżająca się edycja imprezy ponownie przyciągnie prawdziwe tłumy.

Wielkie studenckie świętowanie zaplanowano na 8 i 9 maja 2026 roku. Przez dwa wiosenne dni uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do doskonałej zabawy pod sceną koncertową, czerpiąc radość z występów na żywo oraz niepowtarzalnego klimatu tradycyjnych juwenaliów.

Przeczytaj także:
Popularna atrakcja w Polsce grozi zawaleniem! Jest tu bezwzględny zakaz wstępu

Bracia Kacperczyk i Young Leosia wystąpią na Juwenaliach Politechniki Lubelskiej 2026

Gospodarze wydarzenia zdążyli już podzielić się informacjami o artystach zaproszonych na tegoroczną edycję. W piątek 8 maja przed publicznością zaprezentuje się duet Kacperczyk, który w ostatnich sezonach zdobył ogromne uznanie wśród młodszej publiczności. Występy braci słyną z łączenia silnych emocji ze sceniczną energią i skutecznie zachęcają zgromadzonych do wspólnego śpiewu.

Z kolei kolejnego dnia, 9 maja, lubelską scenę przejmie Young Leosia, czyli jedna z najpopularniejszych raperek i wokalistek w kraju. Jej muzyczne popisy regularnie przybierają formę niezwykle żywiołowych widowisk, wypełnionych tańcem i chwytliwymi refrenami, które błyskawicznie podłapuje zebrana pod sceną widownia.

Organizatorzy ostrzegają przed oszustami przy zakupie biletów

Przedstawiciele samorządu studenckiego uczulają, że wszelkie wiarygodne komunikaty o imprezie trafiają wyłącznie na ich oficjalne profile w mediach społecznościowych. Warto systematycznie zaglądać na autoryzowane strony wydarzenia, aby nie przegapić najświeższych doniesień o harmonogramie czy dostępności kolejnych wejściówek.

Zalecono również zachowanie szczególnej ostrożności podczas prób nabycia kart wstępu z drugiej ręki. Korzystanie z nieoficjalnych kanałów dystrybucji niesie ze sobą ogromne ryzyko, ponieważ łatwo w ten sposób stracić oszczędności lub otrzymać fałszywy bilet, który nie uprawnia do wejścia.

Zbliżające się Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2026 mają szansę stać się jednym z najgłośniejszych punktów wiosennego kalendarza akademickiego. Kolejne nazwiska zaproszonych artystów oraz dokładny program koncertów zostaną zaprezentowane w nadchodzących tygodniach.

Kosmiczny korowód studencki 2025 przeszedł ulicami Lublina
Juwenalia rozpoczęte! Na scenie Tymek, Enej i Happysad
Galeria zdjęć 15
Sonda
Wybierasz się na Juwenalia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JUWENALIA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
JUWENALIA