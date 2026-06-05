Jeździła rowerem i zostawiała za sobą ogień. Zatrzymano 51-latkę. Grozi jej 10 lat więzienia

51-latka została zatrzymana na gorącym uczynku

Od marca do końca maja odnotowano 39 podpaleń

Pożary wybuchały na łąkach, w lasach i na nieużytkach

Kobieta usłyszała 39 zarzutów

Od marca do końca maja służby wielokrotnie interweniowały przy pożarach na terenie gminy Niedźwiada (woj. lubelskie). Policjanci i strażacy reagowali na zgłoszenia dotyczące ognia pojawiającego się w różnych miejscach – na terenach leśnych, łąkach oraz nieużytkach rolnych. Łącznie odnotowano 39 takich przypadków.

Funkcjonariusze prowadzili działania mające na celu ustalenie sprawcy. Przełom nastąpił w minioną niedzielę, kiedy służby aż pięć razy wyjeżdżały do kolejnych pożarów - informuje podkomisarz Krzysztof Sykut.

Wpadła podczas kolejnego podpalenia

Tego samego dnia policjanci zauważyli kobietę poruszającą się rowerem w pobliżu miejsc, gdzie dochodziło do pożarów. Jak ustalili śledczy, to właśnie ona miała odpowiadać za serię podpaleń.

51-letnia mieszkanka gminy Niedźwiada została zatrzymana. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej 39 zarzutów dotyczących sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

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Sąd zdecydował o areszcie

Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Lubartowie zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.