Interwencja służb na stacji Lublin Główny. Powodem niepilnowany bagaż

Jacek Chlewicki
2025-12-08 11:41

Na stacji kolejowej Lublin Główny doszło do interwencji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, policja oraz pracownicy ochrony zostali wezwani do pozostawionego bez opieki plecaka. Zgodnie z obowiązującymi procedurami potraktowano go jako potencjalne zagrożenie.

Interwencja SOK na stacji Lublin Główny. Pozostawiony plecak wywołał alarm bezpieczeństwa

Autor: SOK Lublin/ Materiały prasowe Interwencja SOK na stacji Lublin Główny. Pozostawiony plecak wywołał alarm bezpieczeństwa

Plecak przy kasach biletowych. Natychmiastowa reakcja służb

Do zdarzenia doszło w holu głównym dworca, w rejonie kas biletowych. Ochrona zauważyła niepilnowany bagaż i niezwłocznie powiadomiła SOK oraz policję. Każdy pozostawiony bez nadzoru przedmiot uruchamia procedury bezpieczeństwa — nie było inaczej również tym razem.

W trakcie prowadzonych czynności do funkcjonariuszy zgłosił się właściciel plecaka. Jak podaje Straż Ochrony Kolei, obywatel Ukrainy odpowiadał za wykroczenie określone w § 1 ust. 17 RMI. Został ukarany mandatem karnym. Interwencja przebiegła sprawnie i nie spowodowała zakłóceń w funkcjonowaniu dworca. Nie było potrzeby ewakuacji pasażerów, a ruch pociągów odbywał się zgodnie z rozkładem.

SOK przypomina: bagaż bez opieki to realne zagrożenie

Straż Ochrony Kolei podkreśla, że każdy porzucony bagaż może stanowić poważne ryzyko. Takie sytuacje – nawet jeśli finalnie okazują się niegroźne – uruchamiają procedury bezpieczeństwa i mogą prowadzić do poważnych utrudnień. Służby apelują do podróżnych o pilnowanie swoich rzeczy. Pozostawienie bagażu bez opieki to nie tylko potencjalne ryzyko dla innych, lecz także możliwość otrzymania mandatu.

