Nowy blok otoczony wieżowcami z wielkiej płyty na Czechowie w Lublinie. Młodzi ludzie zamieszkali tam niedawno. Wynajmują stancję, półtora miesiąca temu urodziła im się córeczka. - Nikt nie wiedział, że ona jest w ciąży. To dzieci przecież, typowe nastolatki - mówi sąsiadka z klatki. - Imprezowi mocno. Ale grzeczni.

Na szczęście dla maleństwa, a może i dla nich też, sprawa wyszła na jaw. Dzięki niedopałkowi. - Wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców jednego z bloków w dzielnicy Czechów w Lublinie. Sąsiedzi zauważyli dym wydobywający się z jednego mieszkań. Na miejsce od razu wysłano służby ratunkowe - opowiada nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. Jak się okazało, dym pochodził od niedopałka papierosa wrzuconego do kosza na śmieci. W mieszkaniu panował duży bałagan. Lekarz z uwagi na zadymienie podjął decyzję o zabraniu dziecka do szpitala. Zwrócił też uwagę na powiększone źrenice u 20-letniej Polki i 18-letniego Ukraińca. - Bardzo szybko oboje przyznali się do zażywania narkotyków - dodaje policjant.

To nie koniec kłopotów młodych ludzi. W domu policjanci znaleźli ok. 200 gramów narkotyków. O sprawie powiadomiony został sąd rodzinny. Nieodpowiedzialni rodzice trafili do policyjnej celi, a dziecko pod opiekę medyków. Usłyszeli zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dodatkowo obywatel Ukrainy odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz udzielanie substancji odurzających.

Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi do 5 lat więzienia. Posiadanie znacznych ilości narkotyków zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

