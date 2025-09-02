Burze – od godz. 13 do 21 na zachodzie Polski (Dolny Śląsk, część Lubuskiego i Zachodniopomorskiego).

Upał – od godz. 11 do 18 w części wschodniej i centralnej (m.in. Lubelskie, Podkarpackie, Mazowieckie, Małopolskie).

Ostrzeżenie IMGW – I stopień, zjawiska mogą być groźne dla zdrowia, życia i powodować straty materialne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega we wtorek przed burzami w zachodniej części kraju oraz przed upałem w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna może wynieść 31 st. C, podczas burz spodziewane są opady do 30 mm.

Burze na zachodzie

Alerty przed burzami będą obowiązywać od wtorku od godz. 13 do 21. Obejmą pas na zachodzie kraju od Świnoujścia po Wrocław - województwo dolnośląskie oraz część lubuskiego i zachodniopomorskiego. Na tych obszarach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

Zobacz też: Potężny pożar składowiska w Bełżycach. 120 strażaków walczy z ogniem

Upał na wschodzie

IMGW ostrzega także przed upałem, który wystąpi w południowo-wschodniej części kraju, od Pułtuska po Przemyśl, Hrubieszów i Terespol - w województwie lubelskim oraz części podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W tych regionach prognozowany jest upał, temperatura maksymalna w dzień może wynieść 31 st. C. Ostrzeżenia obowiązywać będą od wtorku od godz. 11 do 18, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 80 proc.

Zobacz też: To tam jest prawdziwa Polska B? AI wybrała najgorsze miasta do życia

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Potężna burza w Warszawie. Połamane drzewa, zniszczone auta, zalane ulice Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.