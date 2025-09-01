Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w poniedziałek po godzinie 18.

Płonie hałda odpadów komunalnych tzw. gabarytów.

Ogień objął powierzchnię około 900 mkw.

W działaniach uczestniczy 35 zastępów straży pożarnej, czyli około 120 strażaków.

Gmina Bełżyce poinformowała, że hałda jest odizolowana od budynków zakładu i pól.

Mimo dużego zadymienia, nie ma zagrożenia życia ani zdrowia mieszkańców.

Aktualizacja, godz. 22:

Obecnie szacunkowa powierzchnia pożaru wynosi około 2000 mkw. Druga część pryzmy została przedzielona pasem przy wykorzystaniu obecnych na miejscu koparek. Kierowanie działaniami ratowniczymi przejął zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Chwalczuk - informują strażacy.

Wcześniej pisaliśmy:

W poniedziałkowy (1.09) wieczór doszło do groźnego pożaru na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach (woj. lubelskie). Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 18. Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne jednostki straży pożarnej. Z ogniem walczy obecnie 35 zastępów, czyli około 120 strażaków. Pożarem objęta została jedna z hałd odpadów komunalnych – tzw. gabarytów. Ogień rozprzestrzenił się na powierzchni około 900 metrów kwadratowych. Choć akcja gaśnicza jest bardzo skomplikowana i towarzyszy jej duże zadymienie, służby podkreślają, że nie występuje zagrożenie życia ani zdrowia mieszkańców.

Gmina Bełżyce przekazała w komunikacie, że płonąca hałda została odizolowana od budynków zakładu oraz od okolicznych pól. Dzięki temu ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na inne obszary jest ograniczone. - Występuje duże zadymienie, ale nie ma zagrożenia życia ani mienia ludzkiego – poinformował urząd.

Pożar w Bełżycach wymaga zaangażowania znacznych sił i środków. Strażacy wciąż prowadzą intensywne działania, aby opanować sytuację i zlikwidować zagrożenie. Ogień objął odpady wielkogabarytowe, które są trudne w gaszeniu, co znacząco wydłuża czas akcji. W najnowszym komunikacie Straż Pożarna podała, że "pożar nie został jeszcze opanowany – trwają intensywne działania gaśnicze, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i zminimalizowanie zagrożeń dla okolicznych terenów."