Gdzie Europa ma swój środek?

Europa, choć niewielka w porównaniu z innymi kontynentami, zachwyca różnorodnością krajobrazów, języków i kultur. Od surowych fiordów Północy po ciepłe wybrzeża Południa, od tętniących życiem metropolii po spokojne, zapomniane wsie. Nic więc dziwnego, że od lat próbowano ustalić, gdzie znajduje się jej geograficzny środek, symboliczny punkt łączący wszystkie te odrębne światy. Co zaskakujące, jedno z najbardziej uznanych wyznaczeń tego centrum znajduje się za naszą wschodnią granicą, na Litwie.

Geograficzne Centrum Europy

W 1989 roku naukowcy z Francuskiego Narodowego Instytutu Geograficznego wyliczyli środek Europy metodą środka ciężkości figury. Wyszło im, że punkt ten leży ok. 26 km na północ od Wilna pomiędzy wsiami Purnuszki i Bernotai, w okolicy wsi Giria na Litwie. Właśnie tam stoi monument, który od lat przyciąga turystów i wzbudza ciekawość. Mowa oczywiście o oznaczeniu geograficznego środka Europy, którym jest kolumna z białego granitu zwieńczona koroną z gwiazd.

Geograficzne Centrum Europy [ZDJĘCIA]

Europa ma kilka środków? "Walka" trwa od lat

Co ciekawe, choć litewska Giria jest jednym z najbardziej znanych "środków Europy", to nie jest jedynym miejscem, które rości sobie takie prawo. I wcale nie wynika to z błędu czy braku wiedzy geografów - po prostu nie ma jednej oficjalnej metody wyznaczania tego punktu.

W efekcie na mapie Europy pojawiło się kilka miejsc uznawanych za jej centrum. O takie miano "walczą" m.in. lokalizacje na Ukrainie, Słowacji, w Rumunii, na Białorusi, a także w Polsce - w okolicach Suchowoli, która przez lata była promowana jako środek Europy według wcześniejszych obliczeń.

Geograficzny środek Europy znajduje się w Polsce. Gdzie? Na Podlasiu!

