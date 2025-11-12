Horror w lesie pod Puławami. Psy łapały się w stalowe wnyki

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-12 13:17

Policjanci z Puław zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu puławskiego, który miał odpowiadać za śmierć psa w lesie w miejscowości Trzcianki. Mężczyzna podejrzewany jest o znęcanie się nad zwierzętami poprzez zastawianie wnyków ze stalowej linki.

Autor: KPP Puławy/ Materiały prasowe
  • Policjanci z Puław zatrzymali 25-latka z powiatu puławskiego podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami.
  • W lesie w Trzciankach mężczyzna miał zastawiać wnyki ze stalowej linki, które zadawały ból i cierpienie schwytanym zwierzętom.
  • W pułapki wpadły dwa psy — jeden z nich nie przeżył.
  • Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w lesie w Trzciankach. Policjanci ustalili, że 25-latek zastawił tam pułapki ze stalowej linki — urządzenia służące do chwytania zwierzyny, które zadają jej ból i cierpienie. W sidła miały wpaść dwa psy, z czego jeden nie przeżył. Śledczy ustalili także, że to nie pierwsze tego typu zdarzenie w tej okolicy. Jeszcze we wrześniu i październiku w podobne wnyki złapał się pies mieszkańca gminy Janowiec. Dzięki szybkiej reakcji właścicieli zwierzę udało się wtedy uratować.

Mężczyzna został zatrzymany w sobotę przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą puławskiej komendy. Jak podkreślają mundurowi, jego ujęcie było wynikiem wytężonej pracy policjantów z kilku wydziałów jednostki. 25-latek usłyszał trzy zarzuty znęcania się nad zwierzętami oraz czwarty — dotyczący posiadania narzędzi służących do kłusowania. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

POLICJA PUŁAWY
PUŁAWY LUBELSKIE
PUŁAWY