Horror w domu pod Rykami. Groził własnej matce śmiercią

Awantura, groźby i strach

Na początku tygodnia dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące przemocy domowej. Na miejsce natychmiast skierowano dzielnicowych. Funkcjonariusze zastali w domu przerażoną kobietę oraz jej 51-letniego syna.

Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Wszczął awanturę, podczas której nie tylko ją znieważał, ale także groził pozbawieniem życia. Sytuacja była na tyle poważna, że policjanci zdecydowali się na natychmiastowe zatrzymanie 51-latka jako sprawcy przemocy domowej.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rok koszmaru i powrót do przestępstwa

Jak ustalono w trakcie postępowania, dramat kobiety trwał znacznie dłużej. Mężczyzna miał znęcać się nad matką psychicznie od około roku. To jednak nie pierwszy raz, kiedy stanął przed wymiarem sprawiedliwości.

51-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Co więcej, obecnego czynu dopuścił się w ciągu ostatnich pięciu lat, co oznacza działanie w warunkach recydywy. Rodzina objęta była procedurą „Niebieskiej Karty”, co tylko potwierdza skalę problemu i wcześniejsze sygnały o przemocy.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu znęcania się nad osobą najbliższą.

Sąd zdecydował. Grozi mu nawet 7,5 roku więzienia

W trosce o bezpieczeństwo kobiety oraz prawidłowy przebieg postępowania prokurator wystąpił o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie śledczym.

Za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak w przypadku recydywy górna granica kary może zostać zwiększona o połowę – nawet do 7,5 roku więzienia.

Policja przypomina, że przemoc domowa jest przestępstwem i nie może być tolerowana. Każdy, kto doświadcza przemocy lub jest jej świadkiem, powinien reagować i zgłosić sprawę odpowiednim służbom. Taka reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie.

