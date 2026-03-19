Ginekolog oburzony komentarzami internautek. „To klasyczna seksualizacja”

Łukasz Ciastoń z Lublina walczy z uprzedzeniami. Internautki patrzą tylko na urodę

Łukasz Ciastoń to medyk przyjmujący pacjentki między innymi w Lublinie, który zgromadził wokół swojego instagramowego konta społeczność liczącą niemal 59 tysięcy użytkowników. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na platformie Znany Lekarz, głównym obszarem jego zawodowych zainteresowań pozostaje szeroko pojęte zdrowie intymne kobiet, a w szczególności leczenie niepłodności, endometriozy oraz zespołu policystycznych jajników.

Mężczyzna regularnie dzieli się w sieci branżową wiedzą, jednak spora część internautek całkowicie ignoruje merytoryczny przekaz, skupiając się wyłącznie na fizyczności autora. Pod jego filmami roi się od bezpośrednich wpisów dotyczących atrakcyjności ginekologa, z których medyk postanowił zacytować te najbardziej powtarzalne:

Wśród nich: „Przystojniak z tego lekarza ginekologa”, „Fajny ginekolog”, „Gdzie on przyjmuje? Chyba potrzebuję ginekologa!”, ale też bardziej dosadne: „Do takiego ginekologa nigdy bym nie poszła. Nie ręczę za swe ciało w takim momencie” czy „Ja tam nie wiem, ale odwracam się i wychodzę. Za przystojny, żeby nogi rozkładać”.

Ginekolog Łukasz Ciastoń mówi wprost o seksualizacji. Zabiera głos na Instagramie

Medyk postanowił nie przemilczeć sprawy i opublikował na swoim instagramowym profilu oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo potępił zachowanie swoich obserwatorek, podkreślając absurdalność całej sytuacji.

- Te komentarze pod moimi postami to klasyczny przykład sek*ualizacji. I powiem szczerze, jest mi z tego powodu po prostu przykro. Jestem lekarzem… Edukuję, żeby żyło się wam lepiej… A moja praca sprowadzana jest do… wyglądu.

W dalszej części swojej internetowej publikacji autor spróbował odwrócić perspektywę i zmusić komentujące kobiety do krótkiej refleksji nad własnym, nieodpowiednim zachowaniem.

- A jak ty byś się czuła, gdyby to dotyczyło ciebie? Co zrobiłabyś w takiej sytuacji?.

Temat ten został również poruszony podczas wywiadu dla portalu Hello Zdrowie, gdzie Łukasz Ciastoń szczegółowo opisał, jak tego typu powierzchowne incydenty wpływają na jego codzienną motywację do nagrywania kolejnych materiałów.

– To jest takie dziwne uczucie w sumie. Takiego trochę zawodu. Bo staram się, żeby te materiały były jak najbardziej przydatne, przygotowuję się do tego, szkolę, uczę, a na końcu pojawia się komentarz na temat wyglądu – podkreślił.

Specjalista wyraźnie zaznaczył w rozmowie, że fundamentem skutecznej terapii zawsze powinna być wiedza oraz merytoryczne przygotowanie, a nie cechy wizualne pracownika ochrony zdrowia.

– Myślę, że przede wszystkim bardzo ważne jest to, jakie lekarz ma podejście do pacjentki. Czy jest empatyczny, czy jest w stanie wysłuchać jej problemów, jakie ma kompetencje – dodał dla „Hello Zdrowie”.

Medycyna, seksuologia i spotkanie z Dodą. Kariera Łukasza Ciastonia

Profil lekarza w popularnym portalu medycznym dostarcza szczegółowych informacji na temat jego imponującej ścieżki edukacyjnej. Łukasz Ciastoń zdobywał wykształcenie na uniwersytecie w Poznaniu, a swoje kompetencje poszerzył podczas podyplomowych studiów seksuologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, by następnie odbyć specjalizację w tamtejszej Klinice Onkologii Ginekologicznej przy ulicy Polnej.

Obecnie grafik medyka dzieli się na konsultacje w poznańskich i lubelskich gabinetach, gdzie skutecznie rozwiązuje problemy związane z zaburzeniami miesiączkowania czy uciążliwymi infekcjami. Doktor oferuje ponadto profesjonalne wsparcie w doborze antykoncepcji oraz zabiegi ginekologii estetycznej, a swoją ogromną wiedzą dzieli się z młodzieżą poprzez aktywną współpracę z fundacją sexed.pl.

Telewidzowie mogą kojarzyć sylwetkę lekarza z występu w rozrywkowym formacie "12 kroków do miłości", gdzie miał okazję stanąć oko w oko z wokalistką Dodą. Chociaż ich randka przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze i oboje znaleźli wspólny język przed kamerami, znana piosenkarka ostatecznie zrezygnowała z rozwijania tej obiecującej relacji.

Poradnik zdrowie: Przewlekła choroba nerek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

3