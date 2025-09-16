Historyczny moment na lotnisku w Lublinie. Czteromilionowy pasażer i rekordowe wyniki

Port Lotniczy Lublin z czteromilionowym pasażerem. Historyczny moment dla lotniska

Port Lotniczy Lublin obsłużył w poniedziałek czteromilionowego pasażera od momentu uruchomienia w 2012 roku. To wyjątkowe wydarzenie zbiegło się z rekordowym miesiącem – w sierpniu lotnisko przyjęło ponad 61 tys. podróżnych, co jest najlepszym wynikiem w jego 13-letniej historii. Prezes portu, Krzysztof Matuszczyk, przypomniał, że granicę trzech milionów pasażerów osiągnięto w czerwcu 2023 roku. – Co jednoznacznie wskazuje na to, że lotnisko dynamicznie się rozwija – podkreślił.

Jak poinformował rzecznik spółki Piotr Jankowski, pasażerką numer cztery milion była podróżna lotu PLL LOT z Warszawy. Matuszczyk dodał, że lotnisko jest na dobrej drodze, aby w 2025 roku odprawić rekordową liczbę pasażerów.

Lubelski port oferuje połączenia m.in. do Rzymu, Splitu, Gdańska, Londynu, Dublina i Barcelony. W sierpniu zrealizowano 626 operacji lotniczych, czyli o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Najbliższą nowością będą pierwsze zimowe czartery w historii portu. Od 22 grudnia 2025 r. do 16 marca 2026 r. pasażerowie polecą bezpośrednio do egipskiego kurortu Sharm el-Sheikh.

W 2024 roku przez terminal przewinęło się 426 tys. podróżnych, a przychody lotniska wyniosły 15,5 mln zł – o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie strata operacyjna spółki sięgnęła 51,4 mln zł. Dużą część kosztów stanowi obsługa obligacji związanych z budową lotniska (24 mln zł w 2024 r.) oraz inwestycje infrastrukturalne.

W listopadzie ubiegłego roku otwarto terminal cargo o powierzchni blisko 2 tys. m kw., którego budowa pochłonęła 20 mln zł. Dodatkowo od lutego funkcjonują dwa nowoczesne skanery tomograficzne CT do prześwietlania bagażu, zakupione za 6 mln zł.

Port Lotniczy Lublin ma status lotniska międzynarodowego. Obsługuje samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. Spółka jest własnością samorządów: gminy Lublin, województwa lubelskiego, gminy miejskiej Świdnik i powiatu świdnickiego.

