Dwie nowe linie ze skanerami CT znajdują się w części "Odloty" terminala. Urządzenia umożliwiają kontrolę bagażu podręcznego bez konieczności wyjmowania znajdujących się w nim rzeczy. - Operator widzi w obrazie 3D to co się znajduje w naszej walizce. Może sobie to obrócić, wyjąć i dokładnie się temu przyjrzeć - wytłumaczył Jankowski. Dodał, że urządzenie samo kwalifikuje rodzaj płynu znajdującego się w bagażu. - Jeśli istnieje podejrzenie, że płyn ma charakter materiału wybuchowego to urządzenie kieruje bagaż na specjalną linię do przejrzenia przez operatorów - wyjaśnił PAP Piotr Jankowski, rzecznik Portu Lotniczego Lublin.

Jedna nowa linia może obsłużyć 720 bagaży na godzinę a dwie takie linie wystarczą, żeby zastąpić osiem skanerów RTG starego typu. - Jesteśmy w stanie obsłużyć 100 pasażerów w ciągu 15 minut - dodał rzecznik. Urządzenia zakupiono w ramach postępowania przetargowego za 6 mln zł brutto. Chociaż oficjalne otwarcie linii na lubelskim lotnisku nastąpiło w czwartek (20.02), to skanery zostały uruchomione w poniedziałek (17.02).

Port Lotniczy Lublin jako pierwsze lotnisko w kraju uruchamia skaner prześwietlający bagaż podręczny pasażerów w czasie kontroli bezpieczeństwa. Na dwóch liniach w terminalu Odloty urządzenia korzystające z technologii tomografii komputerowej będą sprawdzać bagaże. Dzięki temu kontrola potrwa znacznie krócej, nie trzeba będzie już wyjmować urządzeń elektronicznych ani płynów o poj. do 100 ml - informuje Urząd Miejski w Lublinie.

Co ważne, urządzenia posiadają wymagane certyfikaty Unii Europejskiej. Linie tego typu działają w wielu europejskich portach m.in. w Wenecji, Genui, Weronie, a wkrótce mają zostać uruchomione w Sztokholmie.

Port Lotniczy Lublin

Port Lotniczy Lublin (usytuowany w pobliskim Świdniku) oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. PL Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

