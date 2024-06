Gruzini zaatakowali działaczkę PiS. Działali jak zawodowcy. "Przerażające jest, że czują się bezkarni"

11 czerwca w pobliżu MOP Markuszów (droga S17) nieznani sprawcy włamali się do samochodu i ukradli z niego torebkę z pieniędzmi. - Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że sprawcy zaplanowali całą akcję, rozpoczynając ją już na stacji paliw. Gdy kierująca mercedesem, mieszkanka powiatu łukowskiego poszła do kasy zapłacić za paliwo, jeden z mężczyzn uszkodził nożem oponę w jej samochodzie. Gdy kobieta wyjechała na drogę, była zmuszona zatrzymać się na pasie awaryjnym - informuje komisarz Ewa Rejn - Kozak, oficer prasowy KPP w Puławach.

W tym czasie wyprzedził ją inny samochód osobowy, który zatrzymał się tuż przed pojazdem kobiety. - Z samochodu wysiadł mężczyzna, który podbiegł do mercedesa i szarpiąc za klamkę od strony pasażera próbował go otworzyć. Widząc, że zamki są zablokowane, wybił szybę w pojeździe i ukradł torebkę z zawartością pieniędzy, dokumentów oraz przedmiotów osobistych należących do dwóch osób. Następnie mężczyźni odjechali. Straty wyniosły 6 tysięcy złotych - opisuje policjantka. Okradziona kobieta to działaczka PiS, kandydatka do Sejmiku Województwa Lubelskiego. - Nie zakrywali się, nie mieli żadnych obaw, że zostaną rozpoznani i zatrzymani. Nie zwracali uwagi na kamery - napisała w mediach społecznościowych Katarzyna Osiak-Filipczak.

W poniedziałek na terenie województwa łódzkiego policjanci zatrzymani dwóch obywateli Gruzji w wieku 21 i 27 lat. Mieli przy sobie kilka telefonów oraz noże. - Dodatkowo policjanci ustalili, że obaj mężczyźni dokonali kradzieży kasetki z pieniędzmi na terenie województwa pomorskiego oraz artykułów chemicznych i spożywczych na terenie województwa wielkopolskiego - dodaje komisarz Ewa Rejn - Kozak.

Mężczyźni zostali aresztowani na 3 miesiące.