Gdzie wyjechać na majówkę bez tłumów? Znamy świetne kierunki w Polsce i za granicą

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-21 8:12

Majówka stanowi jeden z najbardziej oczekiwanych okresów w roku. Często jednak znane kurorty, takie jak Kraków, Mazury czy Zakopane, przeżywają prawdziwe oblężenie turystów. Jeżeli zależy ci więc na relaksującym urlopie, wybierz mniej popularne destynacje. Przedstawiamy zestawienie pięciu krajowych lokalizacji, w których zregenerujesz siły w ciszy i z dala od turystycznego gwaru.

Zbliża się majówka 2026. Gdzie warto pojechać?

Długi weekend majowy zbliża się szybkimi krokami. Chociaż tegoroczny układ dni w kalendarzu nie jest wyjątkowo sprzyjający, mnóstwo Polaków już teraz organizuje wiosenne urlopy. Jeżeli należysz do grupy osób planujących wyjazd i poszukujesz miejsc gwarantujących pełen relaks oraz ucieczkę od hałasu, koniecznie zapoznaj się z naszymi najnowszymi propozycjami przygotowanymi specjalnie na ten czas.

Polecany artykuł:

Masowe awarie w blokach z wielkiej płyty. Zacznie się za 3-5 lat

Spokojna majówka w Polsce. 5 cichych lokalizacji na długi weekend

Spędzanie długiego weekendu w kraju wcale nie musi wiązać się z walką o skrawek piasku na plaży, ogromnymi kolejkami do punktów gastronomicznych czy ściskiem na Krupówkach. Współcześnie coraz szersze grono turystów stawia na alternatywne opcje. Podróżni wybierają tereny mniej oblegane, a równocześnie czarujące wyjątkową przyrodą i wspaniałą atmosferą. W rozmaitych zakątkach Polski bez trudu trafimy na miejsca, które zapewniają równie wiele atrakcji co słynne ośrodki wypoczynkowe, ale gwarantują znacznie bardziej komfortowy i spokojny wypoczynek z dala od miejskich tłumów. Zastanawiasz się, który kierunek obrać, by cieszyć się ciszą? Poniżej prezentujemy pięć idealnych propozycji na majówkowy wyjazd w 2026 roku.

Tani wyjazd na majówkę 2026. Przystępne cenowo zagraniczne kierunki

Osoby preferujące podróże poza granice naszego kraju również mogą liczyć na pozytywne zaskoczenie, ponieważ taki urlop nie zawsze wiąże się z gigantycznymi wydatkami. W 2026 roku wiele zagranicznych lokalizacji wyróżnia się bardzo atrakcyjnymi cenami, a dodatkowo oferuje niemal stuprocentową pewność wspaniałej i słonecznej aury podczas całego pobytu.

Znakomitą opcją będzie wykupienie lotów oraz zakwaterowania w popularnych włoskich miastach, takich jak Mediolan czy Bergamo. Równie interesująco prezentują się takie państwa jak Malta, Grecja czy Hiszpania. Bilety lotnicze w tamte rejony nierzadko bywają wyjątkowo tanie, jednak kluczem do sukcesu jest systematyczne śledzenie taryf przewoźników, by upolować najlepszą okazję.

