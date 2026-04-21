Gdzie wyjechać na majówkę bez tłumów? Znamy świetne kierunki w Polsce i za granicą

Zbliża się majówka 2026. Gdzie warto pojechać?

Długi weekend majowy zbliża się szybkimi krokami. Chociaż tegoroczny układ dni w kalendarzu nie jest wyjątkowo sprzyjający, mnóstwo Polaków już teraz organizuje wiosenne urlopy. Jeżeli należysz do grupy osób planujących wyjazd i poszukujesz miejsc gwarantujących pełen relaks oraz ucieczkę od hałasu, koniecznie zapoznaj się z naszymi najnowszymi propozycjami przygotowanymi specjalnie na ten czas.

Spokojna majówka w Polsce. 5 cichych lokalizacji na długi weekend

Spędzanie długiego weekendu w kraju wcale nie musi wiązać się z walką o skrawek piasku na plaży, ogromnymi kolejkami do punktów gastronomicznych czy ściskiem na Krupówkach. Współcześnie coraz szersze grono turystów stawia na alternatywne opcje. Podróżni wybierają tereny mniej oblegane, a równocześnie czarujące wyjątkową przyrodą i wspaniałą atmosferą. W rozmaitych zakątkach Polski bez trudu trafimy na miejsca, które zapewniają równie wiele atrakcji co słynne ośrodki wypoczynkowe, ale gwarantują znacznie bardziej komfortowy i spokojny wypoczynek z dala od miejskich tłumów. Zastanawiasz się, który kierunek obrać, by cieszyć się ciszą? Poniżej prezentujemy pięć idealnych propozycji na majówkowy wyjazd w 2026 roku.

Tu majówkę spędzisz bez tłumów. Top 5 miejsc w Polsce

Tani wyjazd na majówkę 2026. Przystępne cenowo zagraniczne kierunki

Osoby preferujące podróże poza granice naszego kraju również mogą liczyć na pozytywne zaskoczenie, ponieważ taki urlop nie zawsze wiąże się z gigantycznymi wydatkami. W 2026 roku wiele zagranicznych lokalizacji wyróżnia się bardzo atrakcyjnymi cenami, a dodatkowo oferuje niemal stuprocentową pewność wspaniałej i słonecznej aury podczas całego pobytu.

Znakomitą opcją będzie wykupienie lotów oraz zakwaterowania w popularnych włoskich miastach, takich jak Mediolan czy Bergamo. Równie interesująco prezentują się takie państwa jak Malta, Grecja czy Hiszpania. Bilety lotnicze w tamte rejony nierzadko bywają wyjątkowo tanie, jednak kluczem do sukcesu jest systematyczne śledzenie taryf przewoźników, by upolować najlepszą okazję.