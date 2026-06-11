Pogoda w Lublinie: 12-14 czerwca

Aura w Lublinie w najbliższych dniach nie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Przez cały weekend mieszkańcy muszą liczyć się ze słabymi opadami deszczu. Pogoda będzie zmienna, a ostatni dzień przyniesie wyraźne ochłodzenie i nasilenie się wiatru, co warto uwzględnić w swoich planach.

Początek weekendu z deszczem i łagodnym wiatrem

Weekend rozpocznie się w piątek, 12 czerwca, od chmur i słabych opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 19 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do blisko 11 stopni. Wiatr będzie bardzo łagodny, jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s, więc nie będzie dodatkowo potęgował odczucia chłodu.

Sobota, 13 czerwca, przyniesie bardzo podobne temperatury, co czyni ją najcieplejszym dniem weekendu z wartościami sięgającymi niemal 19°C. Noc również będzie nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Mieszkańcy Lublina wciąż muszą być gotowi na lekkie opady deszczu. Kluczową zmianą w porównaniu do piątku będzie wiatr, który wyraźnie zyska na sile i będzie wiał ze średnią prędkością 5 m/s.

Chłodniejsze i wietrzne zakończenie weekendu

Wyraźna zmiana aury nadejdzie w niedzielę, 14 czerwca. Ten dzień okaże się najchłodniejszy w całym weekendowym okresie. Termometry wskażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza, a nocą temperatura może spaść do około 9 stopni. Oprócz ochłodzenia, nasili się również wiatr, osiągając prędkość ponad 6 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Słabe opady deszczu utrzymają się także tego dnia, choć będą nieco mniej intensywne niż w poprzednich dniach.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Deszczowa i wietrzna aura, zwłaszcza w niedzielę, może skłaniać do spędzania czasu w pomieszczeniach. To dobra okazja, by odwiedzić lokalne centra kultury, galerie sztuki czy kina. Przyjemnym sposobem na spędzenie popołudnia może być też wizyta w jednej z przytulnych kawiarni. Jeśli ktoś jednak planuje spacer, warto wybrać na niego piątek lub sobotę, gdy będzie nieco cieplej i mniej wietrznie. Niezbędne okażą się jednak parasol i nieprzemakalna kurtka.

Dane pogodowe: OpenWeather