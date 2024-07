Garfield podbił serca strażników miejskich ze Świdnika. Zakochali się natychmiast

Burze z gradem, ściana deszczu i wichury to nie wszystko. IMGW wskazuje, gdzie będzie najgorzej. Pojawił się czerwony kolor

Kot Garfield podbija serca strażników i strażniczek ze Świdnika

Sadowiąc się w swoim gniazdku w klombie tuż przy wejściu pewny siebie rudasek czuje się co najmniej jak nadkomendant. - Cóż, na szczęście funkcjonowanie naszej jednostki wciąż jest na mojej głowie - śmieje się Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej.

Garfield - no bo jak nazwać kota o takiej aparycji jak ten przystojniak ze Świdnika? Nie wiadomo skąd się wziął. Być może ma swój dom, skąd wychodzi codziennie do „pracy“ , traktując to jako miłe urozmaicenie dnia.

- Kot pojawił się u nas jakiś czas temu. Przechadzał się po parkingu i zdobył serca pań strażniczek - opowiada komendant Wójtowicz dodając, że szybko cała załoga uznała go za swojego. - Garfield także czuje się jak u siebie - dodaje.

Strażnicy poznali zwyczaje pupila

Garfield z gracją przyjmuje komplementy, nie odmawia smakołyków i domaga się pieszczot. Zdarza mu się siadywać naprzeciw okna, za którym siedzi dyżurny i prychać, jeśli uzna, że zbyt długo nikt się nim nie interesuje. No bo jak można? Ale pokazuje także, że czuje się strażnikiem z krwi i kości. Robi obchód komendy, a koty, które wejdą mu w drogę wyprasza dość szybko. - Jeden kot strażnik miejski tu wystarczy - zdaje się miauczeć.