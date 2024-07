Widziałeś tego kierowcę? Śmiertelnie potrącił kobietę i uciekł. Pilny apel

QUIZ. Czy w ogóle wiesz, co to jest? Wydaje ci się, że znasz polski, zmierz się z tym! 6/7 to już sukces

Do tragedii doszło zaledwie kilka minut przed godz. 1:00 w nocy przy ul. Lubartowskiej w Parczewie. O potrąceniu kobiety na pasach poinformował policję świadek całego zdarzenia. Wstępne ustalenia służb wskazują, że kierujący pojazdem osobowym koloru srebrnego, poruszający się od strony Lubartowa, na prostym odcinku drogi w rejonie skrzyżowania z ul. Piwonii wjechał w kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanej; o zdarzeniu nie poinformował także służb ratunkowych. Niestety, 61-latka odniosła tak poważne obrażenia, że zginęła na miejscu. Jej ciało zabezpieczono do przeprowadzenia sekcji zwłok.

Parczewscy policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo i dokładnie ustalają przebieg zdarzeń. Funkcjonariusze apelują do świadków do świadków, którzy posiadają istotne informacje o zdarzeniu, by zgłaszali się do Komendy Powiatowej Policji w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 4, tel. (47) 814 32 10.

Funkcjonariusze przypominają, jak zachować się po wypadku

- Przypominamy! Jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego jest osoba ranna, kierujący pojazdem i inne osoby uczestniczące w zdarzeniu są obowiązane: udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i policję, nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku, pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce - przypomina sierż. sztab. Ewelina Semeniuk z lubelskiej policji.

