Fałszywy alarm bombowy w szpitalu i atak na policjantów. 42-latek zrzucił szybę ze strychu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-18 15:06

Szklana tafla rozbiła się zaledwie kilka centymetrów od interweniującego policjanta. Według prokuratury zrzucił ją z okna na strychu 42-letni Przemysław H., którego funkcjonariusze próbowali zatrzymać po fałszywym alarmie bombowym w szpitalu w Białej Podlaskiej.

Dwaj policjanci prowadzą skutego kajdankami mężczyznę. O ataku na służby w Białej Podlaskiej przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Biała Podlaska/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło 12 września 2026 roku. Jak ustalili śledczy, mężczyzna zadzwonił do pracownika ochrony Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Poinformował o rzekomym ładunku wybuchowym znajdującym się na terenie placówki oraz konieczności ewakuowania pacjentów i personelu.

Prokuratura podaje, że 42-latek miał świadomość, iż bomba nie została podłożona. Jego zgłoszenie wywołało jednak przekonanie o bezpośrednim zagrożeniu dla ludzi oraz mienia i doprowadziło do natychmiastowej interwencji służb.

Rzucał przedmiotami w policjantów

Jeszcze bardziej niebezpiecznie zrobiło się podczas próby zatrzymania Przemysława H. Podejrzany miał stawiać gwałtowny opór, rzucać przedmiotami w policjantów oraz kierować wobec nich groźby. Według śledczych próbował w ten sposób zmusić 10 funkcjonariuszy do przerwania interwencji. Miał ich także wulgarnie znieważać.

Polecany artykuł:

W pewnym momencie z okna na strychu zrzucona została szklana tafla o wymiarach około 40 na 60 centymetrów. Spadała w kierunku nadkom. Bogdana G., który znajdował się przy budynku. Inny policjant dostrzegł zagrożenie i ostrzegł kolegę. Funkcjonariusz zdążył odskoczyć, a szyba roztrzaskała się kilka centymetrów od niego.

Czytaj też: Szukali jej czerwoną notą Interpolu. 41-letnia Ukrainka wpadła w Polsce

Prokuratura przyjęła, że Przemysław H. działał z zamiarem zranienia policjanta, a celu nie osiągnął dzięki szybkiej reakcji drugiego funkcjonariusza.

42-latek nie przyznał się do zarzutów

Mężczyzna usłyszał łącznie cztery zarzuty. Dotyczą one wywołania fałszywego alarmu, usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czynnej napaści i wywierania wpływu na czynności policjantów, a także ich znieważenia.

Podejrzany nie przyznał się i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Podał jedynie, że ze względu na chorobę nie pamięta tego, co się wydarzyło. Dotychczas nie był karany.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 42-latka na trzy miesiące. W ocenie sądu zgromadzony materiał wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a izolacja podejrzanego jest konieczna do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Sprawę prowadzi Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej. Przemysławowi H. grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Sonda
Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję?
Pokój Zbrodni - były policjant zabił tynkarza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁA PODLASKA