Weekend na jachcie czy znowu grill na balkonie? Sprawdź wyniki EuroJackpot i Mini Lotto (18.09.2026)

Piątkowy wieczór może stać się początkiem wielkiej przygody, jeśli tylko twoje liczby okażą się tymi zwycięskimi w dzisiejszych grach. Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 18 września 2026 roku i zobacz, czy w EuroJackpot, Ekstra Pensji lub Kaskadzie wpadło ci coś konkretnego do portfela. Zamiast zastanawiać się nad nadchodzącym poniedziałkiem, możesz właśnie planować, jak wydać zasłużoną fortunę.

Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.