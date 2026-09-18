Wyniki LOTTO 18.09.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 18 września 2026 i przekonaj się, czy Twoje liczby wybrane w EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensji, Kaskadzie oraz Mini Lotto dają Ci wygraną. Wielkie emocje towarzyszą dzisiejszym grom, w których szczęśliwe zestawy cyfr decydują o tym, do kogo trafią potężne kumulacje oraz wysokie nagrody pieniężne. Porównaj swoje kupony z oficjalnymi zestawieniami i dowiedz się natychmiast, czy dzisiejsza walka o miliony uczyniła Cię jednym ze zwycięzców.

Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.