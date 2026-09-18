Wyniki LOTTO 18.09.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-09-18 14:10

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 18 września 2026 i przekonaj się, czy Twoje liczby wybrane w EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensji, Kaskadzie oraz Mini Lotto dają Ci wygraną. Wielkie emocje towarzyszą dzisiejszym grom, w których szczęśliwe zestawy cyfr decydują o tym, do kogo trafią potężne kumulacje oraz wysokie nagrody pieniężne. Porównaj swoje kupony z oficjalnymi zestawieniami i dowiedz się natychmiast, czy dzisiejsza walka o miliony uczyniła Cię jednym ze zwycięzców.

Kupon Lotto leżący na stosie banknotów o nominale 100 złotych. Wyniki dzisiejszych losowań sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 18.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 18.09.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 10, 12, 15, 18, 22, 30, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 60, 62, 66, 72, 77, 80 oraz dodatkowo 47.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 18.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 18.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 18.09.2026

Godzina 14:00: 4, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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