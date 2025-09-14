Europejski Festiwal Smaku w Lublinie. Gości kusiły krajowe i lokalne specjały

Największą reprezentację miała niewątpliwie kuchnia polska. A że 17 edycja Europejskiego Festiwalu Smaku odbywała się pod hasłem "Krajowo i lokalnie", przyjrzeliśmy się zwłaszcza tym specjałom. Chociaż dania z innych części świata, takie jak np. specjały kuchni chińskiej i tureckiej (zwłaszcza słodycze) zniewalały swym zapachem i wyglądem, to „krajowo i lokalnie” cieszyło najbardziej.

Oczywiście na Starym Mieście trumfy święcił cebularz, lubelska specjalność wypiekana od wieków w Lublinie, drożdżowy placek z cebulą i makiem, ongiś przysmak kuchni żydowskiej, podawano na zimno i na gorąco w kilku miejscach na Festiwalu. Dodatkowo kilka lubelskich restauracji podaje go jako składnik śniadania, albo burgerów. - Jak szampana, po cebularza wypada sięgnąć w każdym momencie przyjęcia, o każdej porze dnia – zachęcał sprzedawca.

Goście Europejskiego Festiwalu Smaku mieli możliwość skosztowania innych tradycyjnych dań Lubelszczyzny, choćby piroga (nie pieroga) biłgorajskiego, którym zajadają się na Roztoczu, a o którym to pirogu nie szczędził wielu ciepłych słów w swoich programach Robert Makłowicz. Można go spożywać na gorąco, podsmażonego na masełku w towarzystwie sosu kurkowego bądź borowikowego bądź na zimno, np. z kefirem. Podstawą jest kasza. - Kasza matka nasza – dodaje Monika Szydłowska z Zagrody Roztocze, która serwowała ten smakołyk, popularny nawet jako danie weselne, i to jedno z najważniejszych. Z czego jest zrobiony? - W otulince z ciasta kruchodrożdzowego kryje się farsz z kaszy gryczanej, ziemniaków, sera i cebuli.

Kasza króluje także w słodkim pirogu jaglanym, który smakuje przecudownie, jest przy tym zdrowy i dietetyczny... ale to najmniej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawie Górnej proponowały natomiast sery wędzone z różnymi posypkami (czarnuszka, papryka, suszone pomidory) oraz flaczki drobiowo-wołowe. - To cudowna potrawa dająca siłę i żwawość nie tylko ciału, ale i głowie – zachęca Agnieszka Ładziak-Drozd.