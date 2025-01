Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trafił za kratki

Emil siedział w słomie na polu. Ktoś przynosił mu jedzenie. "Zawsze ma swój sposób"

Gdyby można było zaliczyć mu to na poczet zasądzonej kary... Emil N. (40 l.) z małej wsi pod Łukowem (woj. lubelskie) nie bacząc na jesienne słoty i zimowe mrozy, deszcze i śnieg, uwił sobie gniazdko-kryjówkę wśród bel słomy na polu. W ten sposób chciał umknąć Temidzie, powinien był bowiem trafić na pół roku do więzienia. Desperat trafił już do ciepłej i przytulnej... celi.