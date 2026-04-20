Ela i Paweł zginęli na ekspresowce. Kierowca mazdy był pijany. Usłyszał zarzuty

Tuż po wypadku 59-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego odmówił policjantom poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W poniedziałek śledczy otrzymali wyniki badania krwi na zawartość alkoholu, które wykazały, że po wypadku mężczyzna miał ponad 2 promile.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec powiedział PAP, że podejrzany usłyszał w poniedziałek w szpitalu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku po pijanemu i jazdy pod wpływem alkoholu. – Przyznał się, że prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i złożył wyjaśnienia – dodał rzecznik.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Ze względu na odniesione obrażenia 59-latek przebywa w szpitalu.

Do śmiertelnego wypadku na drodze ekspresowej S19 doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Jonaki w powiecie janowskim. Na jezdni w kierunku Rzeszowa zderzyły się dwa samochody osobowe jadące w tym samym kierunku.

Według wstępnych ustaleń policjantów 59-letni mężczyzna kierujący Mazdą najechał na tył jadącego przed nim Volkswagena. Na miejscu śmierć ponieśli kierująca Volkswagenem 67-letnia kobieta i jadący z nią 38-letni pasażer, który siedział z tyłu. Drugi z pasażerów tego auta, 68-latek, który siedział z przodu, trafił do szpitala.

Kierowca Mazdy odmówił policjantom poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Za zarzucane mu czyny grozi do 16 lat więzienia.

4