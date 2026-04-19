Tragiczny wypadek na S19. Dwie osoby nie żyją. Kierowca mazdy zatrzymany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-19 13:47

Do tragicznego wypadku doszło w sobotni wieczór na drodze ekspresowej S19 w powiecie janowskim. W miejscowości Jonaki, na odcinku w kierunku Rzeszowa, zderzyły się dwa samochody osobowe. Bilans zdarzenia jest dramatyczny – zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.

Tragiczny wypadek na S19. Dwie osoby nie żyją. Kierowca Mazdy zatrzymany
Tragiczny wypadek na S19. Dwie osoby nie żyją. Kierowca Mazdy zatrzymany Tragiczny wypadek na S19. Dwie osoby nie żyją. Kierowca Mazdy zatrzymany Tragiczny wypadek na S19. Dwie osoby nie żyją. Kierowca Mazdy zatrzymany
  • do wypadku doszło po godz. 22.00 w miejscowości Jonaki,
  • 59-latek w mazdzie uderzył w tył Volkswagena Up,
  • zginęła 67-letnia kierująca VW i 38-letni pasażer,
  • 68-letni pasażer trafił do szpitala,
  • kierowca mazdy został zatrzymany,
  • pobrano od niego krew do badań,

Do wypadku doszło po godzinie 22. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z Janowa Lubelskiego, kierujący Mazdą 6, 59-letni mężczyzna, najechał na tył jadącego przed nim Volkswagena Up.

Za kierownicą volkswagena siedziała 67-letnia kobieta. W wyniku odniesionych obrażeń zginęła na miejscu. Śmierć poniósł także 38-letni pasażer, który podróżował na tylnym siedzeniu pojazdu. Drugi z pasażerów, 68-letni mężczyzna siedzący z przodu, został przetransportowany do szpitala.

Sprawca wypadku został zatrzymany przez policję. Odmówił poddania się badaniu alkomatem, dlatego pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. - Sprawca wypadku 59-latek kierujący mazdą odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Został zatrzymany do dalszych czynności procesowych i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych janowskiej komendy Policji – przekazał podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Na miejscu zdarzenia pracowały służby, które zabezpieczały ślady i ustalały dokładne okoliczności tragedii. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Tragiczny wypadek na S19. Dwie osoby nie żyją. Kierowca Mazdy zatrzymany
Galeria zdjęć 4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
TRAGICZNY WYPADEK