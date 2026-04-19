Tragiczny wypadek na S19. Dwie osoby nie żyją. Kierowca mazdy zatrzymany

do wypadku doszło po godz. 22.00 w miejscowości Jonaki,

59-latek w mazdzie uderzył w tył Volkswagena Up,

zginęła 67-letnia kierująca VW i 38-letni pasażer,

68-letni pasażer trafił do szpitala,

kierowca mazdy został zatrzymany,

pobrano od niego krew do badań,

Do wypadku doszło po godzinie 22. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z Janowa Lubelskiego, kierujący Mazdą 6, 59-letni mężczyzna, najechał na tył jadącego przed nim Volkswagena Up.

Za kierownicą volkswagena siedziała 67-letnia kobieta. W wyniku odniesionych obrażeń zginęła na miejscu. Śmierć poniósł także 38-letni pasażer, który podróżował na tylnym siedzeniu pojazdu. Drugi z pasażerów, 68-letni mężczyzna siedzący z przodu, został przetransportowany do szpitala.

Sprawca wypadku został zatrzymany przez policję. Odmówił poddania się badaniu alkomatem, dlatego pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. - Sprawca wypadku 59-latek kierujący mazdą odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Został zatrzymany do dalszych czynności procesowych i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych janowskiej komendy Policji – przekazał podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Na miejscu zdarzenia pracowały służby, które zabezpieczały ślady i ustalały dokładne okoliczności tragedii. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

